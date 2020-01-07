Bu besinler beyni öldürüyor! Beyne zararlı besinler hangileri? İşte zehir listesi...
Beyin sağlığınız için tüketmemeniz gereken besinlerin listesini biliyor musunuz? Severek yediğiniz bir çok besin sizi yavaş yavaş öldürüyor. Yalnızca fiziksel görünüşünüz için değil, beyin sağlığınız için de tükettiğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekiyor. Uzmanlar beyni hasta eden ve öldüren besinler listesini açıkladı. Peki, hangi besinlerin fazlası beyni öldürüyor? İşte severek tükettiğiniz o sinsi besinler...
BU BESİNLERE DİKKAT!
Yediklerimizden, içtiklerimizden etkilenen beyin, tükettiklerinize göre reaksiyon veriyor. Yani beyin gücünüzü güçlendiriyor veya zayıflatıyor. Bu noktada da devreye 'beyni tüketen, zayıflatan besinler nelerdir?' sorusu giriyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...
DONDURMA
Yarım kase vanilyalı dondurmada 10 gram doymuş yağ ve 19 gram şeker bulunuyor. Birçok çalışma, doymuş yağ ve şekerden zengin diyetlerin bilişsel becerileri ve sözel belleği azalttığı gösterilmiştir. Uzmanlar, dondurma yerine, yaban mersini veya çilekle birlikte yoğurt yiyebileceğinizi söylüyor.