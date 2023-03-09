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Haberler Sağlık Tansiyon, kalp, depresyon, magnezyum, çinko, demir, kalsiyum, bakır, kükürt, potasyum eksikliği... Bütün dertlerinizi çözebilir! Mutfağınızdaki mucize!

Tansiyon, kalp, depresyon, magnezyum, çinko, demir, kalsiyum, bakır, kükürt, potasyum eksikliği... Bütün dertlerinizi çözebilir! Mutfağınızdaki mucize!

Çoğumuzun mutfağında olan bu besin faydalarıyla sizi şoke decek! Birçok rahatsızlığın çözümü ondaymış! İşte bitter çikolatanın mucize faydaları.

takvim.com.tr
09.03.2023 11:30 - Son Güncelleme: 09.03.2023 11:30
Tansiyon, kalp, depresyon, magnezyum, çinko, demir, kalsiyum, bakır, kükürt, potasyum eksikliği... Bütün dertlerinizi çözebilir! Mutfağınızdaki mucize!

Saf kakao ile üretilen bitter çikolatanın ana maddesi olan kakao, Afrika ve Güney Amerika kıtalarında yetiştirilir. Doğru ve yeterli miktarlarda kullanıldığı zaman bitter çikolata doğal bir antioksidan kaynağı olarak kullanılır. İşte bitter çikolatanın sizi şoke edecek faydaları...

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Tansiyon, kalp, depresyon, magnezyum, çinko, demir, kalsiyum, bakır, kükürt, potasyum eksikliği... Bütün dertlerinizi çözebilir! Mutfağınızdaki mucize!

Prof. Dr. Canan Karatay bitter çikolatanın faydalarını saymakla bitiremiyor.

Tansiyon, kalp, depresyon, magnezyum, çinko, demir, kalsiyum, bakır, kükürt, potasyum eksikliği... Bütün dertlerinizi çözebilir! Mutfağınızdaki mucize!

Bitter çikolatanın cilt sağlığı üzerinde oldukça fazla etkisi bulunuyor. Özellikle düzenli tüketimi ile birlikte güneş ışınlarının neden olduğu hasarları iyileştirir. Bu da herkesin hayalini kurduğu güzel ve ışıltılı cilde kavuşmasına sebep olur.

Tansiyon, kalp, depresyon, magnezyum, çinko, demir, kalsiyum, bakır, kükürt, potasyum eksikliği... Bütün dertlerinizi çözebilir! Mutfağınızdaki mucize!

Bitter çikolata diyabet hastalarına iyi gelir. Çikolatadan vazgeçemeyenlerin bitter çikolata tüketmesi tavsiye edilir.

Tansiyon, kalp, depresyon, magnezyum, çinko, demir, kalsiyum, bakır, kükürt, potasyum eksikliği... Bütün dertlerinizi çözebilir! Mutfağınızdaki mucize!

Bitter çikolatanın kalp ve damar sağlığına da iyi geldiği tespit edildi. Bu da felç riskini aza indirmeye destek olur.

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