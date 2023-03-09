Tansiyon, kalp, depresyon, magnezyum, çinko, demir, kalsiyum, bakır, kükürt, potasyum eksikliği... Bütün dertlerinizi çözebilir! Mutfağınızdaki mucize!

Saf kakao ile üretilen bitter çikolatanın ana maddesi olan kakao, Afrika ve Güney Amerika kıtalarında yetiştirilir. Doğru ve yeterli miktarlarda kullanıldığı zaman bitter çikolata doğal bir antioksidan kaynağı olarak kullanılır. İşte bitter çikolatanın sizi şoke edecek faydaları...