Faydalarını öğrenince her gün yiyeceksiniz! B12 deposunu fulleyecek! Hastalıkların dermanı bu besinde...
Yumurtanın sağlık için olan faydaları saymakla bitmiyor. Süper gıda olarak nitelendirilen besinlerden biri olan yumurta, proteinler, vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere besinler açısından son derece zengindir. işte yumurtanın faydaları...
29.12.2022 14:01 - Son Güncelleme: 29.12.2022 14:01
DAHA GÜÇLÜ KASLAR VE KEMİKLER
Annemizin çocukken yemeğimizi yerken her zaman söylediği gibi, protein, bizi büyük ve güçlü yapan yapısal ve işlevsel hücreler ve dokular üreterek vücudumuzda büyük bir rol oynar. Neyse ki, yumurtaların her biri yaklaşık altı gram protein içerir, bu da kas kütlemizi güçlendirebilir ve kemiklerimizin genel sağlığını iyileştirebilir.