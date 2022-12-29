Faydalarını öğrenince her gün yiyeceksiniz! B12 deposunu fulleyecek! Hastalıkların dermanı bu besinde...

DAHA GÜÇLÜ KASLAR VE KEMİKLER

Annemizin çocukken yemeğimizi yerken her zaman söylediği gibi, protein, bizi büyük ve güçlü yapan yapısal ve işlevsel hücreler ve dokular üreterek vücudumuzda büyük bir rol oynar. Neyse ki, yumurtaların her biri yaklaşık altı gram protein içerir, bu da kas kütlemizi güçlendirebilir ve kemiklerimizin genel sağlığını iyileştirebilir.