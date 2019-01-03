Sürekli yemek yiyorsanız dikkat (İştah kesen yiyecekler nelerdir?)

Bir anda kendinizi önlenemez bir yeme isteği içerisinde mi buluyorsunuz? Bazen tek odak noktanız tatlı bir şeyler tüketmek mi oluyor? Masabaşında çalışırken sık sık eliniz abur cuburlara mı gidiyor? Bu duygularınızın önüne geçemiyorsanız sizin için bazı önerilerimiz var. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya anlattı