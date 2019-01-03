Sürekli yemek yiyorsanız dikkat (İştah kesen yiyecekler nelerdir?)
Kendinizi sürekli yemek yeme hissinden kurtaramayanlardan mısınız? Eğer bu konu hakkında bir şey yapmazsanız vay halinize. Bu konuda iştah kesen yiyecekler size yardımcı olabilir. Bu besinleri tükettiğiniz vakit içinizdeki o yemek isteğini azaltmanız mümkün. İşte iştah kesen yiyecekler.
3 Ocak 2019 Perşembe, 13:41:52 Güncelleme: 14:10:10
Bir anda kendinizi önlenemez bir yeme isteği içerisinde mi buluyorsunuz? Bazen tek odak noktanız tatlı bir şeyler tüketmek mi oluyor? Masabaşında çalışırken sık sık eliniz abur cuburlara mı gidiyor? Bu duygularınızın önüne geçemiyorsanız sizin için bazı önerilerimiz var. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya anlattı
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