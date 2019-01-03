Sürekli yemek yiyorsanız dikkat (İştah kesen yiyecekler nelerdir?)

Kendinizi sürekli yemek yeme hissinden kurtaramayanlardan mısınız? Eğer bu konu hakkında bir şey yapmazsanız vay halinize. Bu konuda iştah kesen yiyecekler size yardımcı olabilir. Bu besinleri tükettiğiniz vakit içinizdeki o yemek isteğini azaltmanız mümkün. İşte iştah kesen yiyecekler.

3 Ocak 2019 Perşembe, 13:41:52 Güncelleme: 14:10:10
Sürekli yemek yiyorsanız dikkat (İştah kesen yiyecekler nelerdir?)

Bir anda kendinizi önlenemez bir yeme isteği içerisinde mi buluyorsunuz? Bazen tek odak noktanız tatlı bir şeyler tüketmek mi oluyor? Masabaşında çalışırken sık sık eliniz abur cuburlara mı gidiyor? Bu duygularınızın önüne geçemiyorsanız sizin için bazı önerilerimiz var. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya anlattı

Sürekli yemek yiyorsanız dikkat (İştah kesen yiyecekler nelerdir?)

Yemek düşüncesi aklınıza geldiğinde önce bir süre bekleyin. Bir bardak su içip isteğinizin geçip geçmediğini kontrol edin. Bazen susuzluk, açlık gibi hissedilebilir.

Sürekli yemek yiyorsanız dikkat (İştah kesen yiyecekler nelerdir?)

﻿﻿Yeme isteğiniz hâlâ geçmediyse kendinize ilginizi başka yöne çekebilecek uğraşlar bulun. Egzersiz yapmak, dergi karıştırmak, kitap okumak iyi fikir olabilir.

Sürekli yemek yiyorsanız dikkat (İştah kesen yiyecekler nelerdir?)

Bütün bu önlemlere rağmen hâlâ yeme isteğiniz varsa bitki çayı, kakaolu süt ve sütlü kahve ile isteğinizi bastırmaya çalışın.

Sürekli yemek yiyorsanız dikkat (İştah kesen yiyecekler nelerdir?)

Yüzde 80 ve üzeri kakao içeren bitter çikolata masum tercihlerden biri olabilir. 2 küçük parça bitter çikolata ve yanında bitki çayı ya da sütlü kahve iyi bir iştah bastırma yöntemidir.

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