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Sürekli uykuluysanız sebebi bu olabilir! Günde 7 tane yiyenin dermanı oluyor! Böbrekleri temizliyor, tansiyonu düşürüyor...

Sürekli uyku hali, yorgunluk ve halsizlik durumundan şikayetçiyseniz sizde de bu hastalık olabilir. Vücudumuzda sinsice ilerleyen bu rahatsızlık ilk belirtilerini de oldukça normal bir şekilde gösteriyor. Özellikle bu besin böbreklerinizin temizlenmesine tansiyonunuzun düşmesine yardımcı olacak. Neredeyse doktorların reçeteye yazacağı bu besini yiyenin deyim yerindeyse ömrü uzuyor. İşte çok daha sağlıklı ve dinç olmanızı sağlayacak böbrek temizleyen besinler...

takvim.com.tr
24.01.2023 11:29 - Son Güncelleme: 24.01.2023 11:29
Sürekli uykuluysanız sebebi bu olabilir! Günde 7 tane yiyenin dermanı oluyor! Böbrekleri temizliyor, tansiyonu düşürüyor...

Sürekli uyku hali artık canınızı sıkmaya başladıysa sebebi bu olabilir. Vücudumuzun tüm yükünü çeken böbreklerimiz ise en çok zarar gören organlar arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sürekli uykuluysanız sebebi bu olabilir! Günde 7 tane yiyenin dermanı oluyor! Böbrekleri temizliyor, tansiyonu düşürüyor...

Böbrekler, tansiyonu kontrol eden ve kemik iliğini kırmızı kan hücreleri üretmesi için uyaran hormonları oluşturmaktan sorumludur ve bunun için uygun beslenme onlar için çok önemlidir.

Sürekli uykuluysanız sebebi bu olabilir! Günde 7 tane yiyenin dermanı oluyor! Böbrekleri temizliyor, tansiyonu düşürüyor...

. Uygun beslenme ile ayrıca diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları ve diğer rahatsızlıkları kolayca engelleyebilirsiniz.

Sürekli uykuluysanız sebebi bu olabilir! Günde 7 tane yiyenin dermanı oluyor! Böbrekleri temizliyor, tansiyonu düşürüyor...

BÖBREK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Çabuk yorulma, sürekli uyku hali


Sürekli uykuluysanız sebebi bu olabilir! Günde 7 tane yiyenin dermanı oluyor! Böbrekleri temizliyor, tansiyonu düşürüyor...

Ayak bilekleri, el ve yüzde şişme

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