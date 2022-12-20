Son dönemin modasıydı! Onun da balonu söndü! Protez tırnak kullananlar dikkat! Uzmanlardan tehlike uyarısı...

Podolog Zehra Albayrak; "Jel, akrilik takma protez tırnaklar, kalıcı ojeler günümüzde pek çok kadın tarafından da tercih ediliyor. Çok da güzel, bizi sürekli oje sürme derdinden kurtarıyor ve tırnaklarımız her daim bakımlı duruyor. Ancak tırnak bu şekilde maalesef uzun süre nefes alamıyor. Özellikle kırılmış, çatlamış ve sağlıksız tırnaklara yapılan bu uygulamalar son derece zararlı. Tırnağın uzun süre kapalı kalması tırnağın hava almamasına, incelmesine, deforme olmasına, tırnak yapısının bozulmasına yol açabiliyor" dedi.