Son dönemin modasıydı! Onun da balonu söndü! Protez tırnak kullananlar dikkat! Uzmanlardan tehlike uyarısı...
Son zamanlarda birçok kadının ellerinde görülen protez tırnaklar popülerliğini giderek arttırmaya devam ediyordu. Uzmanlar ise protez tırnak hakkında tehlike uyarısında bulundu. Özellikle deforme olmuş tırnaklara yapılan uygulamaların tırnağa daha çok zarar verdiğini söyleyen uzmanlar protez tırnak kullanımının sınırlanması gerektiğini belirtiyor. İşte detaylar...
Podolog Zehra Albayrak; "Jel, akrilik takma protez tırnaklar, kalıcı ojeler günümüzde pek çok kadın tarafından da tercih ediliyor. Çok da güzel, bizi sürekli oje sürme derdinden kurtarıyor ve tırnaklarımız her daim bakımlı duruyor. Ancak tırnak bu şekilde maalesef uzun süre nefes alamıyor. Özellikle kırılmış, çatlamış ve sağlıksız tırnaklara yapılan bu uygulamalar son derece zararlı. Tırnağın uzun süre kapalı kalması tırnağın hava almamasına, incelmesine, deforme olmasına, tırnak yapısının bozulmasına yol açabiliyor" dedi.
PROTEZ TIRNAK TIRNAĞA ZARAR VERİYOR MU?
Protez Tırnak uygulamasında hazırlık aşaması ve çıkartma aşaması önemlidir, hazırlık aşamasında doğal tırnağın yağdan arındırılması gerekmektedir ve bu arındırma işleminde aşırıya kaçan törpüleme doğal tırnağa zarar verir.
PROTEZ TIRNAK KAÇ AY KALIYOR?
Protez Tırnak Ne Kadar Süre Kullanılır? Kişiye göre değişen tırnak uzama hızına göre önerilen ortalama süre 3-4 haftadır. Periyodik protez tırnak bakımları yapıldığı sürece istenilen süre kadar kullanılabilir ve kişi istediği zaman da çıkartılabilir
PROTEZ TIRNAK KANSER YAPAR MI?
Manikür ve protez tırnak istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Teksas Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre protez tırnak taktıranlar kanser olma riski altında. Uzmanlar kuaför salonlarında protez tırnakları yapıştırmak için kullanılan morötesi ışınlarının cilt kanseri riskini artırdığını açıkladı.