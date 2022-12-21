Uzmanlar uyardı! ’Ölüme yol açabilir...’ Çay içerken bunu sakın yapmayın!

KÜFLÜ PEYNİRDEN DE UZAK DURUN

Prof. Dr. Eroğlu, halk arasında 'antibiyotik' etkisi olduğuna inanılan peynirin, karsinojen mikotoksin üreten mantarları bünyesinde barındırdığı ve yemek borusuna yerleştiğini ifade etti. Kadın sayısındaki artışın kendilerini daha farklı araştırmalara yönelttiğini söyleyen Prof. Dr. Atilla Eroğlu, "Köylerde ekmek yapımında kullanılan tandırlardan çıkan dumana maruz kalmaları, taze sebze ve meyve ile zeytinyağı tüketmemeleri ve erkeklere oranla daha çok sıcak çay içmeleri kadınların yemek borusu kanserine daha çok yakalanmasına neden oluyor. Ayrıca şunu da söylemeliyim ki; sosyo-ekonomik durumumuzun iyileşmesine rağmen 25 yıldır kanser sayısında artış devam ediyor. Dünya, sosyo - ekonomik durumu kötü insanlarda bu kanserin daha yüksek olduğunu iddia ediyor ama öyle değil."