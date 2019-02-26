Soğan ve sarımsak birlikte tüketilir mi? İşte soğan ve sarımsağın mucizevi faydaları

Küçük bir parça soğan koklamak burundaki kanamayı yavaşlatır ve durdurur.

Her gün 1 soğan yemek uykusuzluğa ve kabuslara iyi gelir. Bu da sizin güzel bir uyku çekmenize yardımcı olur.

Eğer sindirim sisteminizle ilgili probleminiz var ise soğan tüketmek, sindirim sisteminizi ve bağırsaklarınızı rahatlatacaktır.