Soğan ve sarımsak birlikte tüketilir mi? İşte soğan ve sarımsağın mucizevi faydaları
Muftağımızın en vazgeçilmez besinlerinden olan soğan ve sarımsağın, yemeklerimize lezzet katmasının yanında şifa deposu mucizevi besinler olduğunu da biliyor muydunuz? Bünyelerinde barındırdıkları kükürt, lif, B ve C vitaminleri ile sağlığa oldukça iyi gelen soğan ve sarımsak hangi hastalıklara iyi gelir? Soğan ve sarımsağın faydaları nelerdir? İşte soğan ve sarımsağın hiç duymadığınız faydaları...
Sarımsak ve soğan geçmişten günümüze kalmış en doğal ilaçtır. Ülkemizde hemen hemen her bölgede yetiştirilen, üretimi sık ve ulaşımı kolay olan soğan ve sarımsağın, insan sağlığında ki yeri oldukça fazladır. Birçok hastalıktan koruyan ve şifa olan sarımsak soğan ikilisi uzmanlar tarafından sıkça tüketilmesi öneriliyor. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde grip, nezle, astım gibi enfeksiyonlarda soğan ve sarımsağın birlikte tüketilmesi önemlidir. Çünkü her ikisi de kükürt içeriğinden dolayı güçlü antioksidanlardır ve savunma sistemini güçlendirirler. Bu sayede soğuk kış aylarında vücuda direnç yükler ve mikropları öldürür. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen soğan ve sarımsak hangi hastalıklara iyi gelir? İşte sarımsak ve soğanın tüm faydaları...
SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?
Kolesterolün dengelenmesini sağlayarak inme, felç ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
Kan şekerinin dengeli bir seviyede tutulmasını sağlar ve olası yan etkilerinin vereceği hasarları azaltır.
Sindirim sistemi için çok faydalıdır, bağırsaklardaki iltihapları temizler ve içerdiği lifler sayesinde mide sağlığını korur.
Cilt sağlığı için önemli bir besin kaynağıdır, hücrelerin yenilenmesi ve hastalıklara karşı direncini arttırır.
Kemik sağlığı içinde önemli bir besin kaynağıdır. Yaşlılıktan kaynaklanan kemik hastalıklarına karşı iskeleti korur.
Cilt ve deri üzerinde meydana gelen yanık ve diğer hastalıklarda uygulanabilir.
Antibiyotik özelliğinden dolayı genel anlamda bünyeyi temizleme özelliği vardır. Serbest radikallere karşı çok etkilidir.
Ağız ve diş sağlığı için önemlidir. Ağızda çiğnenerek yenildiğinde ağız içerisinde bulunan bakterileri öldürür.
Soğan, antibiyotik, antiseptik, antimikrobiyal, antibakteriyel özellikleri ile hastalık ve enfeksiyonlardan uzak durmanıza yardımcı olur.
Yüksek ateş , grip, öksürük ve alerjilere iyi gelir. Soğan suyu ve balı karıştırarak bu tarz hastalıklarla kolaylıkla baş edebilirsiniz.
Küçük bir parça soğan koklamak burundaki kanamayı yavaşlatır ve durdurur.
Her gün 1 soğan yemek uykusuzluğa ve kabuslara iyi gelir. Bu da sizin güzel bir uyku çekmenize yardımcı olur.
Eğer sindirim sisteminizle ilgili probleminiz var ise soğan tüketmek, sindirim sisteminizi ve bağırsaklarınızı rahatlatacaktır.