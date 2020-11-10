Sofranızdan eksik etmeyin 16 hastalığın şifası onda! Karaciğeri de gençleştiriyor...

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Osmanlı Saray mutfağında, hem lezzetinden, hem de şifasından dolayı hiç eksik edilmeyen demirhindinin pek çok faydası var. "Hint hurması" olarak da bilinen demirhindi, bakteri ve virüslerle savaşan antioksidan bakımından zengin bir meyvedir. Sağlığın daha iyi olabilmesi için yıllardır tüketilen demirhindi, bakteri ve mikroplarla savaşmak konusunda gelişkin durumda. İşte demirhindinin faydaları.
DEMİRHİNDİ NEDİR?
Demirhindi, Afrika kökenli bir bitkidir. Ancak eski dönemlerden bu yana tüm tropikal ülkelerde yetişiyor. Mısır ve Hindistan ülkelerinde yetiştirilen demirhindinin boyu 15-20 metreye kadar ulaşabiliyor. Demir hindi meyvesi bu ağaçların çiçek kısmında, salkım şeklinde bulunur.
Halk arasında daha çok Hint hurması olarak isimlendirilir. Ağacının ortalama yaşam süresi 150 yıl olan demirhindi meyvesi, sağlığa verdiği katkılarla bilinir.
DEMİRHİNDİ FAYDALARI NELERDİR?
Demirhindi, geçmiş toplulukların alternatif tedavide tercih ettikleri meyveler arasında yer alıyor. Magnezyum, kalsiyum, potasyum açısından zengin olan demirhindi, sindirim sorunlarında tüketilebiliyor.
Antioksidan açısından çok zengin lan demirhindi, vücut içerisinde serbest radikallerin dışarıya atılmasına yardımcı olur. Hücrelerin zarar görmesini önleyerek, bir yandan kansere karşı savaşır.
Demirhindi, magnezyum bakımından zengindir. Bir insanın günlük magnezyum ihtiyacının %28'ini bir kase demirhindi ile karşılamak mümkündür. Midenin asit salgısının etkisini azaltıcı olduğundan, ülser için faydalı olduğu söylenebilir.
Kötü kolesterol düşürücü etkisi vardır. Kalp sağlığı için çok faydalı besin olan demirhindi, kan basıncını düşürerek, yüksek tansiyona engel olur. Kalp sağlığına olumlu anlamda katkı sağlar.
Demirhindi, sindirim sistemi için faydalı besinler gurubunda yer alır. Özellikle kabızlık sorunlarında kullanılarak, rahatlama sağlanabilir.
Cilt lekelerinin tedavisinde kullanılan demirhindi, renk açıcı özelliğiyle güzellik için kullanılabiliyor. Özellikle Hintliler, demirhindiyi güzellik için kullanıyorlar.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcıdır. Mevsim geçişlerinde tüketildiğinde, vücudun hastalıklara karşı daha dirençli olmasına destek olur.
DEMİRHİNDİ NEYE İYİ GELİR?
Demirhindi, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirme, baş ağrılarında, cilt tazeleme için tercih edilebilen meyvedir. Birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.
GÖZ HASTALIKLARINA KARŞI İYİ GELİR
Demirhindi, özellikle göz rahatsızlıklarında faydalı olabiliyor. Göz kuruluğu ve görme bozuklukları için demirhindi kullanılarak, iyileştirme sağlanması mümkün olabilir.
EKLEM AĞRILARINI GİDERİCİDİR
Demirhindi kullanımı, eklem ağrılarının minimum düzeye inmesine fayda sağlar. Kronik eklem ağrılarının tedavilerinde demirhindi sıklıkla tercih edilebilen bitkiler gurubunda yer alır.
AĞIZ YARALARINA İYİ GELİR
Kaynatılarak suyu çıkarılır ve gargara şeklinde kullanılırsa, ağız içerisindeki yaraların iyileştirilmesinde tüketilebilir. Ağız içerisindeki mikropları ve boğazda bulunan enfeksiyonların giderilmesine oldukça etkilidir. Bu şekilde kullanılırsa, solunum yollarını açıcı görev görebilir.