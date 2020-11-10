Sofranızdan eksik etmeyin 16 hastalığın şifası onda! Karaciğeri de gençleştiriyor...

DEMİRHİNDİ NEDİR?



Demirhindi, Afrika kökenli bir bitkidir. Ancak eski dönemlerden bu yana tüm tropikal ülkelerde yetişiyor. Mısır ve Hindistan ülkelerinde yetiştirilen demirhindinin boyu 15-20 metreye kadar ulaşabiliyor. Demir hindi meyvesi bu ağaçların çiçek kısmında, salkım şeklinde bulunur.



Halk arasında daha çok Hint hurması olarak isimlendirilir. Ağacının ortalama yaşam süresi 150 yıl olan demirhindi meyvesi, sağlığa verdiği katkılarla bilinir.