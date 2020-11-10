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Onlardan uzak durun hepsini öldürüyorlar!  'Cluster-5 virüsü dünya çapında paniğe yol açtı | Cluster-5 virüsü nedir?

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da, vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış koronavirüsün (Covid-19) insanlara bulaşmaya başlamasından dolayı yaklaşık 17 milyon vizon toplu mezarlara gömüldü. Danimarka'dan sonra dört Avrupa ülkesi ve ABD'de de görülen 'Cluster-5 virüs'ü dünya çapında paniğe yol açtı, virüsü yayan hayvanlar askeri üste itlaf ediliyor. Peki Cluster-5 virüsü nedir?

10.11.2020 22:43 - Son Güncelleme: 10.11.2020 22:45
Onlardan uzak durun hepsini öldürüyorlar!  'Cluster-5 virüsü dünya çapında paniğe yol açtı | Cluster-5 virüsü nedir?

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da, vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış koronavirüsün (Covid-19) insanlara bulaşmaya başlamasından dolayı yaklaşık 17 milyon vizon toplu mezarlara gömüldü. Danimarka'dan sonra dört Avrupa ülkesi ve ABD'de de görülen 'Cluster-5 virüs'ü dünya çapında paniğe yol açtı, virüsü yayan hayvanlar askeri üste itlaf ediliyor. Peki Cluster-5 virüsü nedir?

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Onlardan uzak durun hepsini öldürüyorlar!  'Cluster-5 virüsü dünya çapında paniğe yol açtı | Cluster-5 virüsü nedir?

31 Aralık 2019 tarihinde Çin'in dünyaya resmen ilan ettiği koronavirüs salgınında son verilere göre pozitif testlerin sayısı 51 milyona yaklaşırken, can kayıpları 1 milyon 263 bini aştı.

Onlardan uzak durun hepsini öldürüyorlar!  'Cluster-5 virüsü dünya çapında paniğe yol açtı | Cluster-5 virüsü nedir?

1 milyon 110 bini aşkın vakayla ABD'nin başı çektiği listede Hindistan ve Brezilya'yı salgının yeni merkez üssü Fransa takip ediyor. Fransa'da günlük pozitif sonuç veren testlerin sayısı 60 binleri bulurken, diğer Avrupa ülkeleri de Covid-19'un yayılmasının önüne geçemiyor.

Onlardan uzak durun hepsini öldürüyorlar!  'Cluster-5 virüsü dünya çapında paniğe yol açtı | Cluster-5 virüsü nedir?

İtalya 1 milyon sınırına yaklaştı, Almanya'dan İngiltere ve İspanya'ya birçok ülkede karantina günlerine geri dönüldü. Avrupa genelinde yüzlerce şehirde gece sokağa çıkmak yasak.

Onlardan uzak durun hepsini öldürüyorlar!  'Cluster-5 virüsü dünya çapında paniğe yol açtı | Cluster-5 virüsü nedir?

Koronavirüs salgınında ilk kez geçen hafta dünya genelinde günlük vakalar 600 bini aşarken, Danimarka'dan yayılan mutasyona uğramış virüs şok etkisi yarattı.

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