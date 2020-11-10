Onlardan uzak durun hepsini öldürüyorlar!  'Cluster-5 virüsü dünya çapında paniğe yol açtı | Cluster-5 virüsü nedir?

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da, vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış koronavirüsün (Covid-19) insanlara bulaşmaya başlamasından dolayı yaklaşık 17 milyon vizon toplu mezarlara gömüldü. Danimarka'dan sonra dört Avrupa ülkesi ve ABD'de de görülen 'Cluster-5 virüs'ü dünya çapında paniğe yol açtı, virüsü yayan hayvanlar askeri üste itlaf ediliyor. Peki Cluster-5 virüsü nedir?