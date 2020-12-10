Sofranızdan asla eksik etmeyin! Tam bir süper gıda! İşte B12 vitamini içeren besinler...

B12 vitamini, kobalamin olarak bilinen vitamindir. İnsan vücudu her dakika milyonlarca kırmızı kan hücresi üretir. Bu hücreler, B12 vitamini olmadan düzgün bir şekilde çoğalamaz. Bağırsaklar yavaşlar ya da hızlı çalışır.

B12 vitamini yalnızca dışarıdan besinler yoluyla alınabilmektedir. Vücudun kendisinin üretebildiği bir vitamin değildir. B12 vitamin eksikliği durumunda birçok sağlık problemi ortaya çıkar ve ne yazık ki eksikliğini en çok hissettiğimiz vitamin B12'dir.