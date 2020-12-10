Her gün afiyetle yiyorsunuz ama ne olduğunu biliyor musunuz? Domates, patates, karpuz, muz...
Domates, karpuz, muz, patates, avokado ve nicesi... Ne kadar güzel görünüyorlar değil mi? Rengarenk ve hepsi birbirinden sağlıklı... Ama şimdi yüzyıllar öncesine dönem vakti. Genetiği değiştirilmiş organizmalar yani yaygın kısaltması ile GDO aslında çok kısa bir zamandan beri gündemimizde. Ancak insanoğlu binlerce yıldır yiyeceklerinin genetiği ile oynuyor. Sözün özü sebze ve meyvelerin vahşi hallerinin lezzet ve görüntüsü, modern hallerinden çok farklıydı.
MUZ
İlk muzun günümüzden 7000 yıl önce Papua Yeni Gine'de ve Güney Doğu Asya'da ekilmeye başladığı düşünülüyor. Bunu 10 bin yıl önceye dayandıran kaynaklarda mevcut olduğu söyleniyor. İlk ekilmesinden günümüze kadar gelen muz da büyük değişiklikler söz konusu. Orijinal hali daha kısa ve sertti. İçerisinde ise siyah çekirdekler bulunuyordu.
KARPUZ
Sıcak havaların vazgeçilmezi, kırmızı ve bol sulu karpuz da genetiği değiştirilen meyveler arasında. Ressam Giovanni Stanchi'nin 17. yüzyılda sergilediği bu resmi, modern dünyada kimsenin görmediği bir karpuz türünü bize yansıtıyor. Bilim insanları 17. yüzyılda yetiştirilen bu karpuzların içinde spiral şekillere rastlandığını ve kesildiğinde altı adet üçgen parçasının ortaya çıktığını belirtiyorlar.