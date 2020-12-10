Haberler Galeri Sağlık Her gün afiyetle yiyorsunuz ama ne olduğunu biliyor musunuz? Domates, patates, karpuz, muz...

Her gün afiyetle yiyorsunuz ama ne olduğunu biliyor musunuz? Domates, patates, karpuz, muz...

Domates, karpuz, muz, patates, avokado ve nicesi... Ne kadar güzel görünüyorlar değil mi? Rengarenk ve hepsi birbirinden sağlıklı... Ama şimdi yüzyıllar öncesine dönem vakti. Genetiği değiştirilmiş organizmalar yani yaygın kısaltması ile GDO aslında çok kısa bir zamandan beri gündemimizde. Ancak insanoğlu binlerce yıldır yiyeceklerinin genetiği ile oynuyor. Sözün özü sebze ve meyvelerin vahşi hallerinin lezzet ve görüntüsü, modern hallerinden çok farklıydı.

10.12.2020 08:48 - Son Güncelleme: 10.12.2020 08:48
Her gün afiyetle yiyorsunuz ama ne olduğunu biliyor musunuz? Domates, patates, karpuz, muz...

HER GÜN TÜKETİYORSUNUZ AMA NE OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Aşağıdaki resimleri gördükten sonra; karpuzdan bir dilim kesmeden önce, mısırdan bir diş almadan önce bu görüntüler gözünüzün önüne gelebilir. Zira meyve ve sebzelerin vahşi halleri çok ilginç gözüküyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Her gün afiyetle yiyorsunuz ama ne olduğunu biliyor musunuz? Domates, patates, karpuz, muz...

MUZ
İlk muzun günümüzden 7000 yıl önce Papua Yeni Gine'de ve Güney Doğu Asya'da ekilmeye başladığı düşünülüyor. Bunu 10 bin yıl önceye dayandıran kaynaklarda mevcut olduğu söyleniyor. İlk ekilmesinden günümüze kadar gelen muz da büyük değişiklikler söz konusu. Orijinal hali daha kısa ve sertti. İçerisinde ise siyah çekirdekler bulunuyordu.

Her gün afiyetle yiyorsunuz ama ne olduğunu biliyor musunuz? Domates, patates, karpuz, muz...

Günümüzde rengi bile değiştirilen muzun; yeşil, siyah ve kırmızı gibi renkleri mevcut. Şu an yediğimiz muz, iki farklı muz çeşidinin birbiriyle karıştırılmasıyla elde edildiği söyleniyor.

Her gün afiyetle yiyorsunuz ama ne olduğunu biliyor musunuz? Domates, patates, karpuz, muz...

İnsanlar tarafından genetiği değiştirilen muzun yine günümüzde her boyutta satıldığını görebilmek mümkün. Üstelik içerisinde çekirdek yok ve dışı korunma amaçlı kaplanmış.

Her gün afiyetle yiyorsunuz ama ne olduğunu biliyor musunuz? Domates, patates, karpuz, muz...

KARPUZ
Sıcak havaların vazgeçilmezi, kırmızı ve bol sulu karpuz da genetiği değiştirilen meyveler arasında. Ressam Giovanni Stanchi'nin 17. yüzyılda sergilediği bu resmi, modern dünyada kimsenin görmediği bir karpuz türünü bize yansıtıyor. Bilim insanları 17. yüzyılda yetiştirilen bu karpuzların içinde spiral şekillere rastlandığını ve kesildiğinde altı adet üçgen parçasının ortaya çıktığını belirtiyorlar.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bu besinler mutluluk deposu! Bilimsel olarak da kanıtları var... İşte serotonin artıran ve yediğinizde gülümseten o besinler
Bu besinler mutluluk deposu! Bilimsel olarak da kanıtları var... İşte serotonin artıran ve yediğinizde gülümseten o besinler