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Koronavirüs tuvaletten de bulaşıyor! Uzmanlar açıkladı... Koronavirüs tuvaletlerde nasıl yayılıyor?

Dünya çapında 47 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs hakkında yapılan araştırmalardan endişe verici sonuçlar geliyor. Covid-19 olarak bilinen corona virüsün tuvaletler nasıl yayıldığına dair yapılan araştırmalar ilginç sonuçları ortaya koydu. İngiltere'de bir kimya şirketi, yeni tip corona virüsün (Covid-19) tuvaletlerdeki yayılımına dikkat çekmek için, sifonun çekilmesiyle havaya yayılan virüs ve bakterileri yüksek hızda kameralar kullanarak görüntüledi.

11.12.2020 10:58 - Son Güncelleme: 11.12.2020 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





