Şişlik, kızarıklık ne varsa kökünü kazıyacak! Evde 3 dakikada hazırlayın... 30 dakikada sivilceyi yok ediyor!

KÜKÜRT

Kükürt, Kleopatra zamanından beri akne tedavisinde kullanılan doğal, metalik olmayan bir elementtir. Sivilceyi çok kısa zamanda rahatlatır ve iyileşmesini sağlar. Akne ile mücadele etkileri, antibakteriyel, anti-inflamatuar ve kurutma etkilerine bağlanabilir. Kükürt, losyonlar, köpükler, yıkamalar ve ayrıca reçeteli ve reçetesiz maskeler gibi farklı cilt bakım ürünleri formlarında mevcuttur. İster tek başına ister salisilik asit gibi diğer bileşenlerle birlikte kullanılsın, kükürt akne lezyonlarının dökülmesine yardımcı olur ve rosacea ve dermatit gibi diğer cilt rahatsızlıklarının tedavisinde faydalıdır.