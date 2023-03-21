Kalp krizi geliyorum diyor! 3,4 ay öncesinden normal sanılan bu belirtiyi veriyor! Yemek yedikten sonra bunu yaşayanlar aman dikkat!

Güzel bir yemekten sonra hafif bir yanma hissediyorsanız dikkat! Mide ekşimesi zannedip birçok kişi geçiştiriyor. Fakat bu rahatsızlık kalbe giden kan akışının azalması sebebiyle gerçek bir kalp krizinden kaynaklanıyor olabilir. Uzmanlardan uyarı geldi. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka doktora gitmelisiniz. İşte kalp krizinin en erken belirtileri...