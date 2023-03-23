Ne susuzluk ne açlık! İbn-i Sina’nın bu tavsiyesi 29 gün rahat ettirecek! 16 saat TOK tutuyor! 850 yıl önceden RAMAZAN REÇETESİ!

İbn-i Sina'nın oruç için verdiği tavsiyeler çin araştırmalar hızlandı. Ramazan'ın gelmesiyle oruç tutacaklar nasıl beslenmesi gerektiği hakkında araştırmalar yapıyor. Bu tavsiyelere uyarsanız 29 gün boyunca ne açlık ne de susuzluk hissedersiniz. İşte susuzluğa ve açlığa iyi gelen, 16 saat tok tutan besinler...