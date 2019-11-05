Simit peynirsiz olmaz diyenlere kötü haber! O durumun sebebi bu ikili olabilir!

Maya içeren bu besinler; başta ekmek ve ekmek türevleri olan simit, poğaça, kurabiye, kek gibi pasta ürünleri, peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünleri, turşu, sirke, mayadan elde edilen soslar ketçap, hardal, soya sosu, et suyu tabletleri, kurutulmuş meyveler ve malt içeceklerdir.

Ayrıca paketli bir gıda satın alırken mutlaka etiket bilgisi okunmalıdır. Maya bazı besinlerin etiketlerinde hidrolize protein, hidrolize bitkisel protein ve kabartıcı olarak adlandırılmaktadır. Bunların yanında mayaya duyarlılığı olan kişilerin mayanın üremesini artıran şeker ve şekerli ürünlerden uzak durması gerekmektedir.