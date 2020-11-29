Sigaranın etkilerini 70 günde yok ediyor, akciğeri tertemiz yapıyor! Hibiskus çayının faydaları tam bir mucize...

Kilo alımına neden olan ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Düzenli bir şekilde hibiskus çayını tüketmek, bel çevresinde incelme ve vücut yağlarında azalma sağlar.

Böbrek iltihabına iyi gelir.

Kabızlığı ve şişkinliği giderici özelliği vardır.