Sigaranın etkilerini 70 günde yok ediyor, akciğeri tertemiz yapıyor! Hibiskus çayının faydaları tam bir mucize...
Hibiskus bitkisine tarihsel olarak baktığımızda ilk Afrika ülkelerinde rastlanır. Daha sonra dünyanın dört bir yanına yayılan hibikusun, özellikle çayının faydaları saymakla bitmiyor. Ebegümecigiller familyasına ait tahmin edilen yaklaşık üç yüz türü bulunan hibikusun aslında pek çok kişi bitkisinin güzel çiçeklerine aşinadır. Hibiskus bitkisinin kuru yaprakları demlenerek hibikus çayı yapılır. Faydalarının arasında neler yok ki... Gelin hibikus çayının faydalarını ve nasıl demlendiğine bir göz atalım.
29.11.2020 09:05
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