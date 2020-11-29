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Sigaranın etkilerini 70 günde yok ediyor, akciğeri tertemiz yapıyor! Hibiskus çayının faydaları tam bir mucize...

Hibiskus bitkisine tarihsel olarak baktığımızda ilk Afrika ülkelerinde rastlanır. Daha sonra dünyanın dört bir yanına yayılan hibikusun, özellikle çayının faydaları saymakla bitmiyor. Ebegümecigiller familyasına ait tahmin edilen yaklaşık üç yüz türü bulunan hibikusun aslında pek çok kişi bitkisinin güzel çiçeklerine aşinadır. Hibiskus bitkisinin kuru yaprakları demlenerek hibikus çayı yapılır. Faydalarının arasında neler yok ki... Gelin hibikus çayının faydalarını ve nasıl demlendiğine bir göz atalım.

29.11.2020 09:05 - Son Güncelleme:
Sigaranın etkilerini 70 günde yok ediyor, akciğeri tertemiz yapıyor! Hibiskus çayının faydaları tam bir mucize...

Sayısız faydası bulunan Hibiskus çayının tüketilmesi bazı alerjik bünyelerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu nedenle hibiskus çayını doktor önerisi olmadan tüketmemenizi öneririz.

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Sigaranın etkilerini 70 günde yok ediyor, akciğeri tertemiz yapıyor! Hibiskus çayının faydaları tam bir mucize...

HİBİSKUS ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kan basıncını düşürür ve tansiyonu dengeler.
Birçok kanser türüne karşı vücudu korur.
Akciğeri temizler.
Mantar oluşumunu engeller.

Sigaranın etkilerini 70 günde yok ediyor, akciğeri tertemiz yapıyor! Hibiskus çayının faydaları tam bir mucize...

Kilo alımına neden olan ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Düzenli bir şekilde hibiskus çayını tüketmek, bel çevresinde incelme ve vücut yağlarında azalma sağlar.
Böbrek iltihabına iyi gelir.
Kabızlığı ve şişkinliği giderici özelliği vardır.

Sigaranın etkilerini 70 günde yok ediyor, akciğeri tertemiz yapıyor! Hibiskus çayının faydaları tam bir mucize...

HİBİSKUS ÇAYI NASIL DEMLENİR?
Suyu kaynatın.
Kaynamış suyun içine bir tutam kurutulmuş hibikus atın.
10 dakika demlenmesini bekleyin.
Süzdükten sonra için.
İsteğe bağlı olarak hibiskus çayına bal ya da limon ekleyebilirsiniz.

Sigaranın etkilerini 70 günde yok ediyor, akciğeri tertemiz yapıyor! Hibiskus çayının faydaları tam bir mucize...

HAMİLELİK DÖNEMİNDE HİBİSKUS ÇAYI TÜKETİLMELİ Mİ?
Hibiskus çayı, düşük riski oluşturabilir. Bu yüzden hamilelik döneminde asla tüketilmemelidir. Emziren annelerin ise doktora danışması gerekir.

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