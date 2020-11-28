Haberler Galeri Sağlık Bundan haberiniz var mıydı? Yumurta alırken dikkat, eğer üzerinde 3 rakamı varsa...

Bundan haberiniz var mıydı? Yumurta alırken dikkat, eğer üzerinde 3 rakamı varsa...

Yumurta başta kahvaltı olmak üzere sofralarımızın ve yemeklerimizin vazgeçilmez parçalarından biri. Yumurta, besinler içerisinde en kaliteli proteini bünyesinde bulunduran, A, D, E ve B grubu vitaminler başta olmak üzre birçok faydalı vitamin içeren önemli bir besin kaynağıdır. Yumurtanın saymakla bitmeyen faydaları dışında bilmediğimiz birçok özelliği daha var. Kanserden fazla kiloya birçok probleme çözüm olan yumurtanın tüketimin bazı önemli püf noktaları var. Yumurtanın üzerindeki 0,1,2,3 kodları örneğin. Ne anlama geldiğini biliyor musunuz? İşte sizi şaşırtacak o gerçekler.

28.11.2020 08:46 - Son Güncelleme: 28.11.2020 08:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





