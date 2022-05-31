DSÖ’den maymun çiçeği çıkışı! Salgına dönmesi bekleniyor mu? Dünyanın merakla beklediği açıklama... Eşcinsel ilişki...

YENİ BİR SALGIN BEKLENMİYOR

Lewis, "Bu vakaların yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor fakat hastalığa dair birçok bilinmeyen şey var. Virüsün nasıl yayıldığının yanı sıra çiçek hastalığına karşı sürü bağışıklığı programlarının on yıllar önce durdurulmasının da şimdiki yayılımı hızlandırıp hızlandırmadığından emin değiliz." dedi.