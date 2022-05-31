DSÖ'den maymun çiçeği çıkışı! Salgına dönmesi bekleniyor mu? Dünyanın merakla beklediği açıklama... Eşcinsel ilişki...
Dünya koronavirüs salgınının ardından başlayan maymun çiçeği virüsüne kilitlendi. Yeni bir salgına yol açıp açmayacağı merak edilirken Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir çıkış geldi. DSÖ, son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün yeni bir salgına dönüşmesinin beklenmediğini bildirdi. İşte detaylar...
Dünya koronavirüs salgınının ardından başlayan maymun çiçeği virüsüne kilitlendi. Yeni bir salgına yol açıp açmayacağı merak edilirken Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir çıkış geldi.
EŞCİNSEL İLİŞKİYLE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ YAYILIYOR
Virüse ilişkin son gelişmelere dair çevrimiçi seminerde konuşan DSÖ maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, şimdiye kadar tespit edilen vakaların büyük çoğunluğunun eşcinsel ilişki sonucu virüse yakalandığı bilgisini paylaştı.
GENİTAL BÖLGEDE TESPİT EDİLDİ
Lewis, maymun çiçeği taşıyan her hastanın cildinde büyük kabarcıklar bulunmadığı uyarısını yaparak, "Mevcut vakaların büyük çoğunluğunda genital bölgede yoğunlaşmış ve gözle görülmesi imkansız kabarcıklar tespit edildi. Bu görünmez fakat bulaşıcı kabarcıklar vücutta 2 ile 4 hafta arasında kalabilir." açıklamasını yaptı.
YENİ BİR SALGIN BEKLENMİYOR
Lewis, "Bu vakaların yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor fakat hastalığa dair birçok bilinmeyen şey var. Virüsün nasıl yayıldığının yanı sıra çiçek hastalığına karşı sürü bağışıklığı programlarının on yıllar önce durdurulmasının da şimdiki yayılımı hızlandırıp hızlandırmadığından emin değiliz." dedi.