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DSÖ'den maymun çiçeği çıkışı! Salgına dönmesi bekleniyor mu? Dünyanın merakla beklediği açıklama... Eşcinsel ilişki...

Dünya koronavirüs salgınının ardından başlayan maymun çiçeği virüsüne kilitlendi. Yeni bir salgına yol açıp açmayacağı merak edilirken Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir çıkış geldi. DSÖ, son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün yeni bir salgına dönüşmesinin beklenmediğini bildirdi. İşte detaylar...

31.05.2022 08:59 - Son Güncelleme: 31.05.2022 09:13
DSÖ’den maymun çiçeği çıkışı! Salgına dönmesi bekleniyor mu? Dünyanın merakla beklediği açıklama... Eşcinsel ilişki...

Dünya koronavirüs salgınının ardından başlayan maymun çiçeği virüsüne kilitlendi. Yeni bir salgına yol açıp açmayacağı merak edilirken Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir çıkış geldi.

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DSÖ’den maymun çiçeği çıkışı! Salgına dönmesi bekleniyor mu? Dünyanın merakla beklediği açıklama... Eşcinsel ilişki...

EŞCİNSEL İLİŞKİYLE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ YAYILIYOR

Virüse ilişkin son gelişmelere dair çevrimiçi seminerde konuşan DSÖ maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, şimdiye kadar tespit edilen vakaların büyük çoğunluğunun eşcinsel ilişki sonucu virüse yakalandığı bilgisini paylaştı.

DSÖ’den maymun çiçeği çıkışı! Salgına dönmesi bekleniyor mu? Dünyanın merakla beklediği açıklama... Eşcinsel ilişki...

GENİTAL BÖLGEDE TESPİT EDİLDİ

Lewis, maymun çiçeği taşıyan her hastanın cildinde büyük kabarcıklar bulunmadığı uyarısını yaparak, "Mevcut vakaların büyük çoğunluğunda genital bölgede yoğunlaşmış ve gözle görülmesi imkansız kabarcıklar tespit edildi. Bu görünmez fakat bulaşıcı kabarcıklar vücutta 2 ile 4 hafta arasında kalabilir." açıklamasını yaptı.

DSÖ’den maymun çiçeği çıkışı! Salgına dönmesi bekleniyor mu? Dünyanın merakla beklediği açıklama... Eşcinsel ilişki...

Bu vakalarda virüsün cinsel ilişki veya yakın temas yoluyla bulaşıp bulaşmadığının henüz netleşmediğini belirten Lewis, "Bundan önce yeterince fark edilemeyen bir bulaşma biçiminde artış var gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ’den maymun çiçeği çıkışı! Salgına dönmesi bekleniyor mu? Dünyanın merakla beklediği açıklama... Eşcinsel ilişki...

YENİ BİR SALGIN BEKLENMİYOR

Lewis, "Bu vakaların yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor fakat hastalığa dair birçok bilinmeyen şey var. Virüsün nasıl yayıldığının yanı sıra çiçek hastalığına karşı sürü bağışıklığı programlarının on yıllar önce durdurulmasının da şimdiki yayılımı hızlandırıp hızlandırmadığından emin değiliz." dedi.

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