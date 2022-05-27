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Maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama gerekli mi? Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika açıklaması geldi

Koronavirüs pandemisinden sonra dünyanın yeni kabusu maymun çiçeği virüsü mü olacak? Son dakika gelişmesine göre Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. DSÖ, son haftalarda Avrupa başta olmak üzere dünyada yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığını açıkladı.

27.05.2022 16:34 - Son Güncelleme: 27.05.2022 16:35
Maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama gerekli mi? Dünya Sağlık Örgütü’nden son dakika açıklaması geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere dünyada yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığını açıkladı.

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Maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama gerekli mi? Dünya Sağlık Örgütü’nden son dakika açıklaması geldi

Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında DSÖ yetkilileri maymun çiçeği virüsüne dair brifing verdi.

Maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama gerekli mi? Dünya Sağlık Örgütü’nden son dakika açıklaması geldi

DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Sylvie Briand, maymun çiçeğinin hayvandan insana bulaşan bir virüs olduğuna dikkati çekerek, "Maalesef şimdilik bu salgının hangi hayvanlardan yayıldığını bilmiyoruz." dedi.

Maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama gerekli mi? Dünya Sağlık Örgütü’nden son dakika açıklaması geldi

Briand, maymun çiçeğine karşı aşının gerekliliği konusunda, "Bize şimdiye kadar gelen tavsiyeler, toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığı yönünde." ifadesini kullandı.

Maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama gerekli mi? Dünya Sağlık Örgütü’nden son dakika açıklaması geldi

Şimdiye kadar dünyada yaklaşık 200 maymun çiçeği vakasının görüldüğünü aktaran Briand, bu rakamın ilerleyen günlerde artabileceğini kaydetti.

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