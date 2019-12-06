Cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevaplar: 6 aydır bisiklet sürüyorum...

AŞK İYİLEŞTİRİR

Eşimle sorunum yok. Kendisi de çok şükür benden memnun. Haftada 2-3 kez ilişkiye giriyoruz. Ancak arkadaşlarım söyledi. Çok ilişkiye girince erkeklerde prostat kanseri olurmuş. Doğru mu bu?