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Cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevaplar: 6 aydır bisiklet sürüyorum...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevapları vermeye devam ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yurdum Sinan Yücel ise kışın gelmesiyle birlikte gelen cilt sorunlarınıza çözüm üretiyor. 6 Aralık Takvim Gazetesi'nde yer alan sağlık haberlerini sizler için derledik...

06.12.2019 09:41 - Son Güncelleme: 06.12.2019 09:47
Cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevaplar: 6 aydır bisiklet sürüyorum...

AŞK İYİLEŞTİRİR

Eşimle sorunum yok. Kendisi de çok şükür benden memnun. Haftada 2-3 kez ilişkiye giriyoruz. Ancak arkadaşlarım söyledi. Çok ilişkiye girince erkeklerde prostat kanseri olurmuş. Doğru mu bu?

Cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevaplar: 6 aydır bisiklet sürüyorum...

KORKU ve kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın. Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir.

Cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevaplar: 6 aydır bisiklet sürüyorum...

Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, yeterli uyuma, sigara ve alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.

Cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevaplar: 6 aydır bisiklet sürüyorum...

İşyerinde sık sık idrara çıkıyorum. Su içmeyi azalttım fayda etmedi. Ne önerirsiniz?

MUTLAKA tam idrar tahlili yaptır.
Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz.
Mesane hassasiyetini arttıran durumlar, mesaneye bası yapan hastalıklar, şeker hastalığı sık sık idrara çıkmamıza neden olabilir. Açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Mutlaka bir kez üroloji muayenesi ol.

Cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevaplar: 6 aydır bisiklet sürüyorum...

Sık sık idrara çıkmamak içinde idrar yapmayı erteleme. İdrar tutmanın mesaneye verdiği zararların yanında bir de kalbe verdiği zarar var. Bir araştırmaya göre, fazlasıyla dolu bir mesaneyle dolaşmak kalp üzerinde strese yol açarak, risk altında olanların kalp krizine yakalanma olasılığını artırabiliyor.
Bu yüzden zamanı gelince ertelemeyin, hemen tuvaletin yolunu tutun. Her şeyin aşırısı zarar...

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