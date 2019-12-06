Cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevaplar: 6 aydır bisiklet sürüyorum...
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevapları vermeye devam ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yurdum Sinan Yücel ise kışın gelmesiyle birlikte gelen cilt sorunlarınıza çözüm üretiyor. 6 Aralık Takvim Gazetesi'nde yer alan sağlık haberlerini sizler için derledik...
İşyerinde sık sık idrara çıkıyorum. Su içmeyi azalttım fayda etmedi. Ne önerirsiniz?
MUTLAKA tam idrar tahlili yaptır.
Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz.
Mesane hassasiyetini arttıran durumlar, mesaneye bası yapan hastalıklar, şeker hastalığı sık sık idrara çıkmamıza neden olabilir. Açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Mutlaka bir kez üroloji muayenesi ol.
Sık sık idrara çıkmamak içinde idrar yapmayı erteleme. İdrar tutmanın mesaneye verdiği zararların yanında bir de kalbe verdiği zarar var. Bir araştırmaya göre, fazlasıyla dolu bir mesaneyle dolaşmak kalp üzerinde strese yol açarak, risk altında olanların kalp krizine yakalanma olasılığını artırabiliyor.
Bu yüzden zamanı gelince ertelemeyin, hemen tuvaletin yolunu tutun. Her şeyin aşırısı zarar...