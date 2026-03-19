Bayram ziyareti yerine tatile gitmenin psikolojik etkileri nelerdir?

Uzmanlara göre bayramı sadece bireysel bir tatil olarak geçirmek, kısa süreli fiziksel dinlenme sağlasa da uzun vadede "aidiyet ve güven" duygusunu zayıflatır. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu durumun "bağlantı var ama bağ yok" şeklinde tanımlanan dijital bir yalnızlığı tetiklediğini ve toplumsal hafızayı sildiğini belirtmektedir.

Bayram ziyaretleri yaşlı sağlığını nasıl etkiler?

Bakırköy Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Nuray Namlı'ya göre; bayramda aranıp sorulmayan yaşlılarda terk edilmişlik hissi, anksiyete ve depresyon riski artmaktadır. Bayram ziyaretleri, yaşlılar için en güçlü ruhsal rehabilitasyon yöntemidir.