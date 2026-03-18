❓MERAK EDİLENLER
Kaliteli bir çikolata ambalajından ve tadından nasıl anlaşılır?
Kaliteli çikolata oda sıcaklığında parlak görünmeli, ağıza alındığında pütürsüzce erimeli ve içeriğinde bitkisel yağ yerine kakao yağı bulunmalıdır. Etiketinde kakao oranı net belirtilmeyen, aşırı beyazlamış veya "kokolin" (çikolata benzeri ürün) yazan çeşitlerden kaçınılmalıdır.
Açıkta satılan şekerlemelerdeki "aflatoksin" riski nedir?
Aflatoksin, uygunsuz saklanan bayat fındık, fıstık ve cevizlerde üreyen zehirli bir küf türüdür. Açıkta satılan denetimsiz ürünlerde maliyeti düşürmek için kalitesiz kuruyemiş kullanılabildiğinden, bu ürünler doğrudan karaciğer sağlığını tehdit eder.
Bayram alışverişinde etikette mutlaka bakılması gereken bilgiler nelerdir?
Bir ürünün güvenli sayılabilmesi için etiketinde; üretici firmanın adı ve adresi, Tarım ve Orman Bakanlığı işletme kayıt numarası, son tüketim tarihi (STT) ve alerjen uyarıları mutlaka yer almalıdır.