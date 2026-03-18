Yol kenarında veya tezgahlarda satılan "ucuz" şekerler neden risklidir?

Bu ürünler toz, nem ve doğrudan güneş ışığına maruz kalır. Ayrıca kayıt dışı üretildikleri için içeriklerindeki gıda boyaları ve tatlandırıcılar yasal sınırların üzerinde olabilir, bu da çocuklarda alerji ve hiperaktiviteyi tetikleyebilir.

Ramazan sonrası ani beslenme değişikliği hangi sorunlara yol açar?

Bir ay süren açlık sonrası birden yüksek şekerli ve yağlı gıdalara yüklenmek; kan şekeri dalgalanmalarına, mide kramplarına, tansiyon yükselmesine ve ciddi sindirim problemlerine (hazımsızlık, şişkinlik) neden olur.

Bayramda "2 dilim" kuralı neden bu kadar kritik?

Uzmanlar, günlük porsiyonun 2 dilimi (veya eşdeğer şeker miktarını) aşması durumunda vücudun insülin dengesinin bozulduğunu belirtiyor. Bu kural, bayram sonrası kilo alımını ve şeker koması riskini minimize etmek için önerilen bilimsel bir sınırdır.