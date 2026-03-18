Bayramda açıkta satılan ürün ve tatlı tüketimi uyarısı

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamuller Esnaf Odası Başkanı Bahattin Buğdaycı'nın yaptığı açıklamaya göre Ramazan Bayramı öncesi hareketlenen piyasada tüketicilerin açıkta satılan, etiketsiz ve aşırı ucuz ürünlerden uzak durması, hem sağlık hem de esnafın korunması açısından kritik önem taşıyor.

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu'nun paylaştığı verilere göre; bayram döneminde denetimsiz satılan ürünlerdeki fındık ve fıstıklarda görülen yüksek aflatoksin oranı ciddi bir risk oluştururken, Beslenme Uzmanı Ezgi Ertal Akgöz ise bayramdaki ani beslenme değişikliğinin sindirim problemlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

BAYRAM ŞEKERİNDE GÜNCEL FİYAT TABLOSU (2026)

Piyasada kaliteye ve içeriğe göre fiyatlar geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. İstanbul Şekerci ve Pastacılar Esnaf Odası'nın güncel piyasa verileri şu şekildedir:

Ürün KategorisiBaşlangıç Fiyatı (TL/kg)Kaliteli/Spesiyal Ürün (TL/kg)
Bayram Şekeri200 TL300 TL
İkramlık Çikolata400 TL700 TL+
Hediyelik Kutu Çikolata1.000 TL1.500 TL
AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLERDEKİ "GÖRÜNMEZ" TEHLİKELER

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, özellikle yol kenarlarında veya denetimsiz tezgahlarda "uygun fiyatlı" adı altında satılan ürünlerin taşıdığı riskleri şöyle sıralıyor:

  • Kayıt Dışı Üretim: Açıkta satılan şekerlemelerin üretim tarihi ve koşulları belli değildir; çünkü bu ürünler kayıtlı işletmelerde üretilmemektedir.

  • Aflatoksin Riski: Ucuz ürünlerde kullanılan kalitesiz fındık ve fıstıklar, karaciğer sağlığını tehdit eden küf zehri (aflatoksin) içerebilir.

  • Etiket Eksikliği: Üzerinde üretici firma adı, adresi ve son tüketim tarihi olmayan hiçbir ürün satın alınmamalıdır.

  • Saklama Koşulları: Uygun nem ve sıcaklıkta korunmayan çikolatalar hızla kalite kaybeder ve bozulur.

BAYRAMDA SİNDİRİM DOSTU BESLENME FORMÜLÜ

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Ezgi Ertal Akgöz, Ramazan sonrası beslenme düzenine geçişin "kademeli" olması gerektiğini vurgulayarak şu tavsiyelerde bulunuyor:

  • 2 Dilim Sınırı: Günlük tatlı tüketimi maksimum 1-2 dilimle sınırlandırılmalı. Her ziyarette sunulan ikramların tamamını tüketmek yerine seçici davranılmalı.

  • Hafif Kahvaltı: Bayram gününe hafif bir kahvaltıyla başlamak, günün geri kalanındaki ikramları yönetmeyi kolaylaştırır.

  • Lif ve Su Desteği: Kabızlığı önlemek için sebze, meyve ve tam tahıllı gıdalar tüketilmeli; günde en az 2 litre su içilmeli.

  • Hareketli Bayram: Ramazan'daki durgunluğu atmak için bayram ziyaretlerinde fiziksel aktivite artırılmalı, kısa yürüyüşler yapılmalı.

MERAK EDİLENLER

Kaliteli bir çikolata ambalajından ve tadından nasıl anlaşılır?

Kaliteli çikolata oda sıcaklığında parlak görünmeli, ağıza alındığında pütürsüzce erimeli ve içeriğinde bitkisel yağ yerine kakao yağı bulunmalıdır. Etiketinde kakao oranı net belirtilmeyen, aşırı beyazlamış veya "kokolin" (çikolata benzeri ürün) yazan çeşitlerden kaçınılmalıdır.

Açıkta satılan şekerlemelerdeki "aflatoksin" riski nedir?

Aflatoksin, uygunsuz saklanan bayat fındık, fıstık ve cevizlerde üreyen zehirli bir küf türüdür. Açıkta satılan denetimsiz ürünlerde maliyeti düşürmek için kalitesiz kuruyemiş kullanılabildiğinden, bu ürünler doğrudan karaciğer sağlığını tehdit eder.

Bayram alışverişinde etikette mutlaka bakılması gereken bilgiler nelerdir?

Bir ürünün güvenli sayılabilmesi için etiketinde; üretici firmanın adı ve adresi, Tarım ve Orman Bakanlığı işletme kayıt numarası, son tüketim tarihi (STT) ve alerjen uyarıları mutlaka yer almalıdır.

Yol kenarında veya tezgahlarda satılan "ucuz" şekerler neden risklidir?

Bu ürünler toz, nem ve doğrudan güneş ışığına maruz kalır. Ayrıca kayıt dışı üretildikleri için içeriklerindeki gıda boyaları ve tatlandırıcılar yasal sınırların üzerinde olabilir, bu da çocuklarda alerji ve hiperaktiviteyi tetikleyebilir.

Ramazan sonrası ani beslenme değişikliği hangi sorunlara yol açar?

Bir ay süren açlık sonrası birden yüksek şekerli ve yağlı gıdalara yüklenmek; kan şekeri dalgalanmalarına, mide kramplarına, tansiyon yükselmesine ve ciddi sindirim problemlerine (hazımsızlık, şişkinlik) neden olur.

Bayramda "2 dilim" kuralı neden bu kadar kritik?

Uzmanlar, günlük porsiyonun 2 dilimi (veya eşdeğer şeker miktarını) aşması durumunda vücudun insülin dengesinin bozulduğunu belirtiyor. Bu kural, bayram sonrası kilo alımını ve şeker koması riskini minimize etmek için önerilen bilimsel bir sınırdır.

Bayram ikramlarını reddedemediğimizde dengeyi nasıl sağlarız?

İkramları tadımlık porsiyonlarda bırakmak, şerbetli tatlı yerine lokum veya meyveyi tercih etmek ve ardından mutlaka bol su içmek dengeyi sağlar. Ayrıca gidilecek yerlere yürüyerek gitmek kalori yakımına destek olur.

Su tüketimi şekerli gıdaların etkisini nasıl azaltır?

Yeterli su tüketimi (günde en az 2 litre), şekerin kanda yoğunlaşmasını engeller ve böbrekler aracılığıyla toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Su, aynı zamanda bayramda sık görülen kabızlık probleminin en doğal çözümüdür.

Çocuklar için renkli şeker tüketimi nasıl sınırlandırılmalıdır?

Çocukların mide kapasitesi küçük olduğu için şekerleme tüketimi ana öğün yerine geçmemelidir. Renkli ve boyalı ürünler yerine; kuruyemiş, kuru meyve veya ev yapımı az şekerli sütlü tatlılar teşvik edilmelidir.

Bayram alışverişinde yaşanılan bir olumsuzluk nereye şikayet edilir?

Tüketiciler, son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz veya hijyen kurallarına aykırı satılan ürünleri Alo 174 Gıda Hattı'na veya CİMER üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı'na anında bildirebilir. Her tüketici aynı zamanda bir denetçidir.

Fotoğraflar Takvim Grafik Arşivi ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.