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Sahurda yumurta iftarda hurma! İşte Ramazan ayında oruç tutanlar için en iyi 8 besin...

Ramazan ayını sağlıklı geçirmenin yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Prof. Dr. Osman Erk, "Sahurda yumurta yiyin. Tok tutar. İftarı ise hurmayla açın. Kısa sürede besin eksikliğini giderir" diyor.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 07:03 Güncelleme 18 Mart 2024, 07:03
Sahurda yumurta iftarda hurma! İşte Ramazan ayında oruç tutanlar için en iyi 8 besin... 1

11 ayın sultanı Ramazan'da hem sahur hem de iftarda beslenme alışkanlıkları çok önemli oluyor. Dikkat edilmezse hastalıklara zemin hazırlıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, Ramazan ayında oruç tutanlar için en iyi 8 besini sıralıyor:

Sahurda yumurta iftarda hurma! İşte Ramazan ayında oruç tutanlar için en iyi 8 besin... 2

YUMURTA: C vitamini hariç, diğer bütün vitamin ve mineralleri içinde barındırır. Sindirilebilirliği yüksek, anne sütüne yakın, bol miktarda kaliteli protein ve aminoasit içerir. İçinde A, B, D, E vitaminleri ve beyin sağlığı için gerekli kolin yeterli miktarda vardır. Taze sebzelerle ve salatalarla birlikte tüketilmesi C vitamini alımını sağlayarak dengeli beslenmeye yardımcı olur. Sahurda tüketilen yumurta, uzun süre tok tutar ve kan şekerini dengeler.

Sahurda yumurta iftarda hurma! İşte Ramazan ayında oruç tutanlar için en iyi 8 besin... 3

ZEYTİN: Besleyici özelliği olan, gün boyu zinde tutan, kalorisi dengeli bir meyvedir. İçinde bol miktarda sağlığa yararlı tekli doymamış yağ asitleri; yağda eriyen A, E, D, K vitaminleri bulunur. Ayrıca demir, selenyum, magnezyum, kalsiyum, B vitaminlerini yeterli miktarda barındırır. Zeytinin içinde bol miktarda lif ve antioksidanlar vardır. Bu yönüyle serbest radikalleri bağlar, oksidatif stresi azaltır ve antikanserojendir.

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