Sahurda yumurta iftarda hurma! İşte Ramazan ayında oruç tutanlar için en iyi 8 besin...

1 11 ayın sultanı Ramazan'da hem sahur hem de iftarda beslenme alışkanlıkları çok önemli oluyor. Dikkat edilmezse hastalıklara zemin hazırlıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, Ramazan ayında oruç tutanlar için en iyi 8 besini sıralıyor:

2 YUMURTA: C vitamini hariç, diğer bütün vitamin ve mineralleri içinde barındırır. Sindirilebilirliği yüksek, anne sütüne yakın, bol miktarda kaliteli protein ve aminoasit içerir. İçinde A, B, D, E vitaminleri ve beyin sağlığı için gerekli kolin yeterli miktarda vardır. Taze sebzelerle ve salatalarla birlikte tüketilmesi C vitamini alımını sağlayarak dengeli beslenmeye yardımcı olur. Sahurda tüketilen yumurta, uzun süre tok tutar ve kan şekerini dengeler.