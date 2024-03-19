Ramazan ayında oruç tutmanın faydaları saymakla bitmiyor! İşte en çok merak edilen sorular...

1 On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutmanın faydaları saymakla bitmiyor. Fakat hastalığı bulunan vatandaşlar açısından riskli görünebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, orucun hastalıklarla ilişkisiyle ilgili en çok merak edilen soruları TAKVİM okuyucuları için cevap veriyor:

2 KİMLER ORUÇ TUTMAMALI?

Şeker hastaları, dirençli hipertansiyon hastaları, kronik böbrek yetersizliği olan hastalar, kalp yetersizliği olan hastalar, nörolojik hastalığı olan hastalar, kanser tedavisi gören hastalar, ülseri olan ve kanama geçiren hastalar, çocuk, hamile ve emziren kadınların oruç tutmaları sakıncalı olabilir.