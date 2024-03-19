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Ramazan ayında oruç tutmanın faydaları saymakla bitmiyor! İşte en çok merak edilen sorular...

Oruç tutmak, sağlığa sağlık katıyor. Ancak hasta grubundaki vatandaşlar için risk teşkil ediyor. Prof. Dr. Osman Erk, en çok merak edilen soruları cevaplıyor...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 07:05 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:05
Ramazan ayında oruç tutmanın faydaları saymakla bitmiyor! İşte en çok merak edilen sorular... 1

On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutmanın faydaları saymakla bitmiyor. Fakat hastalığı bulunan vatandaşlar açısından riskli görünebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, orucun hastalıklarla ilişkisiyle ilgili en çok merak edilen soruları TAKVİM okuyucuları için cevap veriyor:

Ramazan ayında oruç tutmanın faydaları saymakla bitmiyor! İşte en çok merak edilen sorular... 2

KİMLER ORUÇ TUTMAMALI?
Şeker hastaları, dirençli hipertansiyon hastaları, kronik böbrek yetersizliği olan hastalar, kalp yetersizliği olan hastalar, nörolojik hastalığı olan hastalar, kanser tedavisi gören hastalar, ülseri olan ve kanama geçiren hastalar, çocuk, hamile ve emziren kadınların oruç tutmaları sakıncalı olabilir.

Ramazan ayında oruç tutmanın faydaları saymakla bitmiyor! İşte en çok merak edilen sorular... 3

ORUÇ ŞEKER VE TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ?
Oruç esnasında kan şekeri bir miktar düşebilir ama hipoglisemi sınırlarına varmaz. Sahurda mutlaka dengeli ve yeterli beslenme şarttır. Oruç esnasında çok fazla terleyip su kaybetmedikçe ve efor gerektiren sporlar yapılmadıkça tansiyonda düşüş olmaz. Açlık sırasında yükselen noradrenalin hormonu hem yağ yakar hem de tansiyonun düşmesine engel olur.

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