İftarda ve sahurdaki bazı beslenme alışkanlıkları, sağlığımızı tehdit ediyor! İşte sağlıklı oruç için ipuçları...

1

Ramazan ayında oruç tutmak sayısız fayda sağlıyor. Ancak iftarda ve sahurdaki bazı beslenme alışkanlıkları, sağlığımızı tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, "Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için kalorisi bol fakat besin değeri düşük, glisemik indeksi ve glisemik yükü yüksek, kolay acıktıran, içinde bol miktarda katkı maddesi bulunan işlenmiş, ambalajlı ve hazır gıdalardan uzak durun" diyor. TAKVİM'e sağlıklı oruç için ipuçları veriyor: