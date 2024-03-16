İftarda ve sahurdaki bazı beslenme alışkanlıkları, sağlığımızı tehdit ediyor! İşte sağlıklı oruç için ipuçları...

Ramazan ayında yapılan yanlış beslenme tercihleri, sağlığımızı bozuyor. Prof. Dr. Osman Erk, "Şeker, un ve tuzdan yapılan ürünleri ya tüketmeyin ya da kısıtlayın" diyor.
Ramazan ayında oruç tutmak sayısız fayda sağlıyor. Ancak iftarda ve sahurdaki bazı beslenme alışkanlıkları, sağlığımızı tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, "Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için kalorisi bol fakat besin değeri düşük, glisemik indeksi ve glisemik yükü yüksek, kolay acıktıran, içinde bol miktarda katkı maddesi bulunan işlenmiş, ambalajlı ve hazır gıdalardan uzak durun" diyor. TAKVİM'e sağlıklı oruç için ipuçları veriyor:
SAĞLIĞINIZ İÇİN BUNLARI YEMEYİN
Rafine şekerler (toz şeker, kesme şeker, bal, pekmez, reçel, marmelat, çikolata), rafine tahıllar (beyaz ekmek, beyaz pirinç, makarna), beyaz undan yapılan pastane ürünleri (çörek, börek, simit, pasta, pizza, kek, kurabiye, bisküvi), meyve suları, kolalar, gazlı içecekler, enerji içecekleri, sütlü çikolata, tatlılar (sütlü tatlılar ve baklavalar, çok az miktarda ve tarçın ile tüketilebilir), işlenmiş et ürünleri (salam, sosis, sucuk, kurutulmuş et).
Bol miktarda tuz, katkı maddesi, nitrit, nitrat ve koruyucular içerirler, sağlıksızdırlar ve çabuk susatırlar.