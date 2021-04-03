Sağlık Bakanlığı aşı uygulamasına ilişkin yeni kılavuz yayımladı! O kişilere ikinci doz aşı yapılmayacak!
Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk dozu, ülkemizde de tercih eden kişilere uygulanmaya başlandı. Aşının ikinci dozu ise ilk dozdan tam 4 hafta sonra uygulanacak. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, BioNTech'in mRNA aşısının uygulanmasıyla ilgili kılavuzu da yayımladı. Rehberde 2'nci doz aşı uygulanmayacak kişilerle ilgili madde dikkat çekti. Peki kimler hangi durumda ikinci doz aşıyı olmayacak? İşte son dakika haberinin detayları.
Yeni tip koronavirüs salgınına karşı Pfizer ve BioNTech'in mRNA teknolojisiyle geliştirdiği Kovid-19 aşının ilk dozları Türkiye genelinde dün uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'ye getirilen ve özel koşullarda saklanan 2.8 milyon doz BioNTech'in mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasıyla ilgili kılavuz yayınladı.
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Aşı randevusu sırasında tercih edenlere BioNTech aşısının birinci dozu yapılıyor. Aşının 2'nci dozu ise 4 hafta sonra uygulanacak. İnaktif aşının kullanımı öncesi daha önce uygulama kılavuzu yayınlayan Sağlık Bakanlığı, dünden itibaren Türkiye'de de uygulanmaya başlanan mRNA aşısı için de kılavuz hazırladı. Kılavuzda, aşının enjektörsüz olarak sunulduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
"Aşı flakonları sert sarsıntılardan ve darbelerden korunmalıdır. Kullanılmadan önce sulandırılarak seyreltilmelidir. Flakon sulandırılmadan önce veya sulandırıldıktan sonra görünümünde beklenmeyen bir durum gözlemlendiğinde, bu durum mümkünse fotoğraf ile belgelenmeli ve tutanak tutularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı'na iletilmek üzere, aşının tedarik edildiği birime en hızlı şekilde bilgi verilmelidir.