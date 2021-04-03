BioNTech mi Sinovac mı? BioNTech yan etkileri! BioNTech hakkında 14 soru 14 cevap

Depolarda 0'ın altında 80 derecede saklanan, nakliye esnasında da özel ekipmanlarla soğuk zincir kırılmadan bir yerden öbürüne götürülen aşılar, uygulanacağı zaman önce oda sıcaklığında bekletiliyor ardından aşılamaya geçiliyor. BioNTech aşı şişesi Sinovac'tan farklı olarak uygulanmadan önce 10 kere çevriliyor. Bir şişeden 6 doz uygulanabilen BioNTech aşısı, her dozda 0,3 mililitre kadar enjekte ediliyor.