BioNTech mi Sinovac mı? BioNTech yan etkileri! BioNTech hakkında 14 soru 14 cevap
BioNTech mi Sinovac mı? BioNTech yan etkileri neler? Türkiye'deki koronavirüs salgınında aşılama kapsamında bu sorular herkesin en merak ettiklerinin başında geliyor. İlk dozları 2 Nisan'da kollarla buluşan BioNTech aşısı, ülkemizde bir süredir uygulanmakta olan Sinovac aşısı gibi inaktif aşılardan farklı olarak mRNA teknolojisi ile üretiliyor. Başta bu teknolojinin ayrıntıları olmak üzere BioNTech aşısı hakkında akıllarda birçok soru beliriyor: BioNTech aşısının etkinliği nedir? Varyantlara karşı koruyor mu? Randevu alırken dikkat edilecekler neler? İkinci doz ne zaman oluyor? Avrupa ülkelerine girmek için BioNTech aşısı mı olmak gerekiyor? İşte BioNTech aşısı hakkında 14 soru 14 cevap...
03.04.2021 13:43
- Son Güncelleme: 03.04.2021 14:45
Depolarda 0'ın altında 80 derecede saklanan, nakliye esnasında da özel ekipmanlarla soğuk zincir kırılmadan bir yerden öbürüne götürülen aşılar, uygulanacağı zaman önce oda sıcaklığında bekletiliyor ardından aşılamaya geçiliyor. BioNTech aşı şişesi Sinovac'tan farklı olarak uygulanmadan önce 10 kere çevriliyor. Bir şişeden 6 doz uygulanabilen BioNTech aşısı, her dozda 0,3 mililitre kadar enjekte ediliyor.