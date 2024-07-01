Sadece TAKVİM'de! Sıcak havalarda bunu sakın yapmayın I Uzmanından sağlık uyarısı: Diyabet ve tansiyon hastaları....

Yaz sıcakları kendini iyice hissettiriyor. Dünyayı saran sıcak hava dalgası, ülkemizi de etkisi altına alıyor. Bu durum, en çok kronik hastalığı olanlar için tehlike yaratıyor. Az su içmek, ıslak tişörtle serinlemek ve yanlış klima kullanımı sağlığa zarar veriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Serap Çakır, yazı sağlıklı geçirmenin sırrını TAKVİM 'e açıklıyor...

2

BOL SU İÇİN

Yazın vücuttaki su kaybını artırıyor. Özellikle kalp, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalığı olanların sıvı kaybına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Yüksek tansiyon hastalarının kullandığı bazı ilaçların idrar söktürücü özelliği olması tehlikeyi daha da artırıyor.

Sıvı kaybıyla birlikte vücudun elektrolit dengesini düzenleyen sodyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller de vücuttan atılıyor. Bunu önlemek için günde 3 litre su içilmesi gerekiyor. Ayran ve maden suyu da vücutta kaybedilen minerallerin alınmasını sağlıyor.