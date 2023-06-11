Saç ektirmeye son! Tek tek saç çıkartıyor! Kellik, dökülme, seyrek saçlara son! Sadece 3 malzeme ile rapunzele çevirecek formül...

Saç dökülmesi ve kellik, birçok farklı sebepten kaynaklanabilen yaygın sorunlardır. Genetik faktörler, hormonal değişiklikler, yaşlanma, stres, beslenme eksiklikleri, sağlık sorunları veya yanlış saç bakımı gibi etkenler saç dökülmesine ve kellik sorununa yol açabilir. Saçlarınıza bu maskeyle bakım yaparak eski gür saçlarınıza kavuşabilirsiniz. İşte o mucize tarif...