Saç dökülmesinin sebepleri nelerdir? İşte saç dökülmesinin 9 nedeni!

1. Genetik faktörler: Kadınlarda ve erkeklerde nedenleri farklıdır. Erkeklerde görülen tip, genetik olan toplumun %50'sinden daha fazlasında görülen erkeksi tip hormona duyarlı saç dökülmesidir ki bu durum kroniktir. Yaş ilerledikçe kellik gelişir ve sonuçta saç ekimini gerektirebilir. Erken yaşlarda başlanan takviye tedavileri mezoterapiler ve PRP tedavisi dökülme hızını yavaşlatır. Kelliğe gidecek süreyi uzatır. Bu tarz dökülmeler kadınlarda da görülmektedir. Özellikle ailesinde kellik problemi olan bireyler saç dökülmesi riski ile karşı karşıyadır. Günümüzde 16-18 yaş başlangıçları olan erkek tipi saç dökülmeleri, genç kızlarda daha fazla görülmektedir. Bu durumun nedenleri arasında aşırı stres, dengesiz beslenme, uzun süreli aç kalma ve hormonal problemler vardır. Kadın tipinde de erkeklerdeki gibi bir tedavinin yanında hormonal tedavilerin de eklenmesi ile başarı oranları artırılabilmektedir.