Saç dökülmesinin sebepleri nelerdir? İşte saç dökülmesinin 9 nedeni!
Sağlıklı saçlar, bakımlı bir görünüme sahip olmada çok önemli. Ancak beslenme alışkanlıklarından, strese, yanlış ürün kullanımından çeşitli hastalıklara kadar pek çok etken saç dökülmesine neden olabiliyor. Saç dökülmesi estetik görünümün yanında kişinin psikolojisini de olumsuz etkiliyor.
Mevcut her saç telinin bir yaşam siklusu var. Her saç teli 4- 6 yıl yaşıyor, sonra dinleniyor ve daha sonra da dökülüyor.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Zerrin Baysal, saçların bu şekilde dökülmesinin son derece doğal bir süreç olduğunu söyledi ve günde 50-100 tel saçın dökülebildiğini belirtti. Eğer bu sayıdan daha fazla dökülüyorsa, banyo yaparken ele gelen saç miktarı artmışsa ya da yıkanmış kurulanmış saçı elle çektiğimizde elimize 3-5 adet saç teli geliyorsa bu durumun ciddiye alınması gerektiğini aktaran Baysal, saç dökülmesine yol açan 9 nedeni şöyle anlatıyor:
1. Genetik faktörler: Kadınlarda ve erkeklerde nedenleri farklıdır. Erkeklerde görülen tip, genetik olan toplumun %50'sinden daha fazlasında görülen erkeksi tip hormona duyarlı saç dökülmesidir ki bu durum kroniktir. Yaş ilerledikçe kellik gelişir ve sonuçta saç ekimini gerektirebilir. Erken yaşlarda başlanan takviye tedavileri mezoterapiler ve PRP tedavisi dökülme hızını yavaşlatır. Kelliğe gidecek süreyi uzatır. Bu tarz dökülmeler kadınlarda da görülmektedir. Özellikle ailesinde kellik problemi olan bireyler saç dökülmesi riski ile karşı karşıyadır. Günümüzde 16-18 yaş başlangıçları olan erkek tipi saç dökülmeleri, genç kızlarda daha fazla görülmektedir. Bu durumun nedenleri arasında aşırı stres, dengesiz beslenme, uzun süreli aç kalma ve hormonal problemler vardır. Kadın tipinde de erkeklerdeki gibi bir tedavinin yanında hormonal tedavilerin de eklenmesi ile başarı oranları artırılabilmektedir.
2. Deri problemleri: Başlıca genetik dökülmelerin dışında deri ve iç hastalıkları da saç dökülmesine neden olur. Deri kaynaklı dökülmelerin çoğu deriyi tutan hastalıkların saç derisini etkilemesiyle ortaya çıkar. Sedef hastalığı, egzamalar, akne, liken hastalığı, aşırı yağlanan deri, mantar hastalıkları gibi rahatsızlıklarda saç etkilenirse dökülme kaçınılmaz olabilir. Bu dökülmelerin tedavisi altta yatan deri hastalığının tedavisi ile mümkündür.
3. Yanlış beslenme alışkanlıkları: Besinsel nedenlere bağlı dökülmeler de sık rastlanan diğer bir faktördür. Sonuçta saç canlı bir organdır ve onun da beslenmesi kanlanması gerekir. Düzenli ve dengeli beslenmemek, uzun süreli açlıklar, tek tip beslenme ve karbonhidrat içeriği yüksek gıdalar tüketmek, sonuçta saçı etkileyip dökebilir. Tedavisi son derece pratiktir ve dengeli beslenmeye başlanması önemlidir.
4. Vitamin ve mineral eksikliği: Beslenme problemi olmamasına rağmen saç için gerekli olan vitamin ve minarellerin kanda eksik olması saçı döken diğer bir nedendir. Eğer B12, D vitamini, folik asit, biotin, çinko, demir gibi vitamin ve minarellerimiz düşükse saç beslenemez ve dökülür. Hatta demir düşüklüğü yokken bile demir takviyesi saç dökülmesini azaltır. Bu durumlarda eksiğin takviyesi mutlaka bir uzmana baş vurularak giderilmelidir.