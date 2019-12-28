Yorgunluğu def ediyor, kansere kalkan oluyor! İşte siyah sarımsağın mucizevi faydaları

Yemeklere lezzet katmak için sık sık kullandığımız sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Doğal antibiyotik olarak nitelendirilen sarımsağın siyah bir çeşidi de olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik siyah sarımsağın beyazına göre çok daha faydaları olduğu söyleniyor. Peki fermente sarımsak olarak da bilinen siyah sarımsak nedir? Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Siyah sarımsak ve beyaz sarımsak arasında ne gibi farklar var? İşte siyah sarımsağın okudukça hayrete düşeceğiniz mucizevi faydaları...

28.12.2019 08:18 - Son Güncelleme: 28.12.2019 08:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





