Yorgunluğu def ediyor, kansere kalkan oluyor! İşte siyah sarımsağın mucizevi faydaları
Yemeklere lezzet katmak için sık sık kullandığımız sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Doğal antibiyotik olarak nitelendirilen sarımsağın siyah bir çeşidi de olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik siyah sarımsağın beyazına göre çok daha faydaları olduğu söyleniyor. Peki fermente sarımsak olarak da bilinen siyah sarımsak nedir? Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Siyah sarımsak ve beyaz sarımsak arasında ne gibi farklar var? İşte siyah sarımsağın okudukça hayrete düşeceğiniz mucizevi faydaları...
SİYAH SARIMSAK NEDİR?
Kastamonu Taşköprü'de bulunan, benzeri olmayan siyah sarımsak özellikle Kore ve Çin'de 'uzun yaşamın kaynağı' diye adlandırılıyor. Siyah sarımsak antioksidan özelliği ile insan sağlığına olan faydası saymakla bitmez.
Tam bir vitamin ve mineral deposu olan siyah sarımsak, normal sarımsağın kurutulması ile elde edilmektedir. Sarımsağın tadını sevmiyorsanız siyah sarımsağın tadını sevebilirsiniz. Şeker oranı diğer sarımsak türüne göre daha fazladır. Yerken kurutulmuş meyve tadı alacaksınız.
Antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenleri bulundurur. Asya ve Avrupa mutfaklarının vazgeçilmezi olan siyah sarımsak, fermantasyon işlemi sonucunda kansere karşı önemli bir etki sunar. Kolesterol seviyesini düşürür, antiseptik özelliği sayesinde vücudunuzu koruma altına alır. Kronik hastalıklara, dolaşım sistemi hastalıklarına ve alzheimer hastalıklarına karşı etkilidir.
SİYAH SARIMSAK NASIL TÜKETİLİR?
Beyaz sarımsak, 60 gün süreyle belirli nem ve ısı koşulları altında kurutulur. Bu işlem sonucunda dişleri beyaz halde olan sarımsak siyah hale dönüşür. İşlem, sarımsağın içerisinde yer alan faydalı madde oranını artırarak daha sağlıklı hale gelmesine zemin hazırlar. Siyah sarımsak da diğer beyaz sarımsakta olduğu gibi tamamen doğal bir besin kaynağıdır.