Ramazanda KİLO ALMAYA SON! 1 ayda oruç tutarak -10 kg verin! Diyetisyenlerin favori yöntemi! Hem sağlıklı hem hızlı...
Ramazanda oruç tutarak kilo verileceğine inanmak yanlış bir düşüncedir. Genellikle bu dönem, dikkat edilmezse kilo almayla bile sonuçlanabilir. Ancak daha önce zayıflama programına başlamış kişiler az ve sık yiyerek diyetlerine devam edebilirler. Bu dönemde kiloyu sabit tutmak bile hedeflenebilir. Ramazanda kilo almaktan şikayetçiyseniz bu yöntemle -10 kg verebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de oldukça kolay olan Ramazanda zayıflama yöntemini sizler için derledik. İşte detaylar...
18.03.2023 17:27 - Son Güncelleme: 18.03.2023 17:27
Ramazan ayını en hasarsız şekilde atlatmak ve yaza fit girmek isteyenler için bu yöntem oldukça işe yarayacak. Öğün sayısının ve fiziksel aktivitenin azalması, uzun süreli açlık sebebi ile metabolizma hızının yavaşlaması, sahur ve iftarda yanlış besin seçimi gibi nedenler kilo almanıza neden olabilir. İşte oruç tutarken sağlıklı ve zayıf kalmak için yapmanız gerekenler...