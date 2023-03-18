Ramazanda KİLO ALMAYA SON! 1 ayda oruç tutarak -10 kg verin! Diyetisyenlerin favori yöntemi! Hem sağlıklı hem hızlı...

Ramazan ayını en hasarsız şekilde atlatmak ve yaza fit girmek isteyenler için bu yöntem oldukça işe yarayacak. Öğün sayısının ve fiziksel aktivitenin azalması, uzun süreli açlık sebebi ile metabolizma hızının yavaşlaması, sahur ve iftarda yanlış besin seçimi gibi nedenler kilo almanıza neden olabilir. İşte oruç tutarken sağlıklı ve zayıf kalmak için yapmanız gerekenler...