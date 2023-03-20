80,90,100,110 yaşa bu sayede ulaşıyorlarmış! Japon diyetisyenlerin uzun ömür reçetesi çıktı! Her lokması ilaç gibi geliyor...

OMEGA 3 AĞIRLIKLI BESLENME

Deniz yosunları, mevsim meyveleri, omega bakımından zengin balıklar, pirinç, kepekli tahıllar, tofu, soya, miso ve yeşil ve çiğ sebzeler gibi temel gıdalardan oluşan Japon diyeti yağsız ve dengelidir. Tüm bu yiyecekler daha az miktarda doymuş yağ ve şeker içerir ve vitamin ve minerallerle yüklüdür, böylece kanser ve kalp hastalığı riskini azaltır. Turşu, fermente ve tütsülenmiş yiyecekler, bağırsakların yiyecekleri daha iyi sindirmesine yardımcı olur.