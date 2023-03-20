80,90,100,110 yaşa bu sayede ulaşıyorlarmış! Japon diyetisyenlerin uzun ömür reçetesi çıktı! Her lokması ilaç gibi geliyor...
Japonların daha uzun ve daha sağlıklı yaşamalarının birçok nedeni var. Japonya yaklaşık 20 yıldır en yüksek yaşam ömrüne sahip ülkedir. Çoğumuz zarif bir şekilde yaşlanmak ve iyi arkadaşlar, aile ve bolca aktivite ile dolu uzun, sağlıklı bir hayat yaşamak isteriz. Şubat 2020'de Guinness Dünya Rekorları'na göre, gülümsemeye inanan, tatlıya düşkün bir Japon, 112 yıl ve 344 günle dünyanın en yaşlı erkeği oldu.Japon Nippon Times gazetesine göre , 2019 yılında Japonya'da ortalama yaşam süresi kadınlarda 87,45, erkeklerde 81,41 yıl oldu. 2019'daki en son Dünya Sağlık Örgütü raporu, Japonya'nın doğumda ortalama yaşam süresini 83,7 yıl olarak ortaya koyuyor. Peki, Japonlar bizden farklı ne yapıyor? İşte detaylar.
OMEGA 3 AĞIRLIKLI BESLENME
Deniz yosunları, mevsim meyveleri, omega bakımından zengin balıklar, pirinç, kepekli tahıllar, tofu, soya, miso ve yeşil ve çiğ sebzeler gibi temel gıdalardan oluşan Japon diyeti yağsız ve dengelidir. Tüm bu yiyecekler daha az miktarda doymuş yağ ve şeker içerir ve vitamin ve minerallerle yüklüdür, böylece kanser ve kalp hastalığı riskini azaltır. Turşu, fermente ve tütsülenmiş yiyecekler, bağırsakların yiyecekleri daha iyi sindirmesine yardımcı olur.
ÇAY KÜLTÜRÜ
Japonlar çay içmeyi çok severler ve bunu kültürlerine işlemişlerdir. Matcha çayı, Japonya'da popülerdir. Yeşil çay demlemek için özel olarak yetiştirilmiş ve işlenmiş, besleyiciliği yüksek ve antioksidanlarla yüklü çay yaprakları kullanılır. Bu eski içecek, bağışıklık sistemini güçlendiren, kanserle savaşmaya, sindirime yardımcı olan, enerji seviyelerini artıran ve kan basıncını düzenleyen antioksidanlar açısından zengindir. Matcha çayının zar hücrelerini koruduğu ve hücre yaşlanmasını yavaşlattığı söylenir.