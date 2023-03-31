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Haberler Sağlık Ramazan'da baş ağırı çekenler, tehlikede olabilirsiniz! %100 etkili yöntem bulundu! Acillik olmadan deneyin! Zonklayıcı baş ağrısını anında geçiriyor

Ramazan'da baş ağırı çekenler, tehlikede olabilirsiniz! %100 etkili yöntem bulundu! Acillik olmadan deneyin! Zonklayıcı baş ağrısını anında geçiriyor

Ramazan ayında baş ağrısı çekenler dikkat. Geçmeyen bir baş ağrınız varsa tehlikede olabilirsiniz. Baş ağrısına bir çok neden etken olabilmektedir. Bu belirtiler varsa büyük bir sorunla karşı karşıyasınız demektir. Uzmanlar bu konuda çok önemli açıklamalarda bulunurken, %100 etkili yöntemler de açıklandı. İşte detaylar...

31.03.2023 22:21 - Son Güncelleme: 31.03.2023 22:26
Ramazan’da baş ağırı çekenler, tehlikede olabilirsiniz! %100 etkili yöntem bulundu! Acillik olmadan deneyin! Zonklayıcı baş ağrısını anında geçiriyor

Ramazan Ayı'nda sıklıkla baş ağrısı şikayetleri oluyor. Söz konusu şikayetler önemsiz de olabiliyor önemli de. Geçmeyen baş ağrısı için öncelikli olarak doktora başvurulması tavsiye ediliyor. Stres, açlık, mavi telefon ışıkları, uykusuzluk ve açlık gibi durumlarda belirgin bir biçimde ortaya çıkan ağır bazen kişi için işkenceye bile dönüşebiliyor. Peki oruçluyken artan baş ağrıları nasıl engellenebilir? İşte yanıtı...

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Ramazan’da baş ağırı çekenler, tehlikede olabilirsiniz! %100 etkili yöntem bulundu! Acillik olmadan deneyin! Zonklayıcı baş ağrısını anında geçiriyor

KALİTELİ UYKU

Bir kişinin günde ortalama 6-8 saat uyuması gerekir. Saatin altında uyumak hem gün içerisinde halsizliğe neden olur hem de açlık ve susuzuktan ötürü sinirli bir yapıya bürünmenize yol açar. Sık sık başı ağrıyan kişiler uykularını düzene sokmalıdırlar

Ramazan’da baş ağırı çekenler, tehlikede olabilirsiniz! %100 etkili yöntem bulundu! Acillik olmadan deneyin! Zonklayıcı baş ağrısını anında geçiriyor

SU TÜKETİMİ

Yeterli miktrda su tüketmemek de sağlık açısından skaıncalıdır. Az su içmek dehidratasyon da denilen vücudun susuz kalması olayına sebep olur ve kişi bu sebeple baş ağrısı yaşamaya başlar. Ramazan ayı yaz dönemine denk geldiğinde havaların ısınmasından ötürü ciltte buharlaşma ve solunum yolu ile 500-700 mililitre arasında su kaybı yaşanır.

Ramazan’da baş ağırı çekenler, tehlikede olabilirsiniz! %100 etkili yöntem bulundu! Acillik olmadan deneyin! Zonklayıcı baş ağrısını anında geçiriyor

İdrarla 1 litre su kaybı yaşandığı da baz alındığında bir bireyin günde en az 2-2.5 litre su tüketmeye dikkat etmesi gereklidir. Gün boyu suzsuz kalmamak için akşam iftar vaktinden sahur saatine kadar yeterli miktarda su tüketilmelidir.

Ramazan’da baş ağırı çekenler, tehlikede olabilirsiniz! %100 etkili yöntem bulundu! Acillik olmadan deneyin! Zonklayıcı baş ağrısını anında geçiriyor

AROMATİK YAĞLAR

Nane, lavanta gibi bazı aromatik yağların rahatlatıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Bu yağlar şakaklara sürülerek kullanılabilir. İsteyen kişiler, 1 kase kaynamış suya birkaç damla damlatıp buharını koklayarak da baş ağrısının önüne geçebilirler.

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