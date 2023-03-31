Ramazan’da baş ağırı çekenler, tehlikede olabilirsiniz! %100 etkili yöntem bulundu! Acillik olmadan deneyin! Zonklayıcı baş ağrısını anında geçiriyor

Ramazan Ayı'nda sıklıkla baş ağrısı şikayetleri oluyor. Söz konusu şikayetler önemsiz de olabiliyor önemli de. Geçmeyen baş ağrısı için öncelikli olarak doktora başvurulması tavsiye ediliyor. Stres, açlık, mavi telefon ışıkları, uykusuzluk ve açlık gibi durumlarda belirgin bir biçimde ortaya çıkan ağır bazen kişi için işkenceye bile dönüşebiliyor. Peki oruçluyken artan baş ağrıları nasıl engellenebilir? İşte yanıtı...