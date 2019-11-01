Protein içeren besinler? Protein nedir? Protein'in faydaları nelerdir?
Protein içeren besinler? Protein nedir? Protein'in faydaları nelerdir? Proteinler, tüm hücrelerin ve dokuların fonksiyonu için kullanılan büyük karmaşık moleküllerdir. Kemik, kas, kıkırdak, deri ve kanın önemli yapı taşlarıdır. Sağlıklı yaşamın en temel taşı olan protein ile beslenmenin faydası bir kez daha önemini ortaya koydu. Hangi besinlerden, ne kadar oranda protein almalıyız? Yetişkin bir insanın alacağı protein miktarı ne kadar olmalıdır? Vegan beslenen ve vejetaryen beslenen kişiler protein ihtiyacını nasıl karşılamalı? İşte uzmanların belirttiği protein ile beslenmenin detayları...
Proteinler, amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanması sonucu oluşan büyük organik bileşiklerdir. Protein kısaca, organların en küçük yapı birimidir. Protein; bebeğin büyüyüp gelişmesi, dokuların çoğalması, hücrelerin yenilenmesi ve organların oluşması gibi işlere yarar. Vücut organlarının düzenli çalışmasını sağlayan hormonların bir kısmı protein yapıdadır.
Az yağlı, protein içeren gıdalar
Tavukgöğsü veya hindi eti: 100 gramda 30 gram protein
Balık (Ton, Somon vb.) : 100 gramda 26-29 gram protein
Süzme Peynir: 100 gramda 11,3 gram protein
Az Yağlı Dana Eti: 100 gramda 18,6 gram protein
Barbunya: 100 gramda 17 gram protein
Yumurta: 100 gramda 13 gram protein
Yoğurt (Süt, Soya Sütü): 100 gramda 6 gram protein
Kuruyemiş (Fındık, Fıstık, Badem, Kabak Çekirdeği): 100 gramda 33 gram protein