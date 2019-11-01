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Protein içeren besinler? Protein nedir? Protein'in faydaları nelerdir?

Protein içeren besinler? Protein nedir? Protein'in faydaları nelerdir? Proteinler, tüm hücrelerin ve dokuların fonksiyonu için kullanılan büyük karmaşık moleküllerdir. Kemik, kas, kıkırdak, deri ve kanın önemli yapı taşlarıdır. Sağlıklı yaşamın en temel taşı olan protein ile beslenmenin faydası bir kez daha önemini ortaya koydu. Hangi besinlerden, ne kadar oranda protein almalıyız? Yetişkin bir insanın alacağı protein miktarı ne kadar olmalıdır? Vegan beslenen ve vejetaryen beslenen kişiler protein ihtiyacını nasıl karşılamalı? İşte uzmanların belirttiği protein ile beslenmenin detayları...

01.11.2019 11:44 - Son Güncelleme: 01.11.2019 11:44
Protein içeren besinler? Protein nedir? Protein'in faydaları nelerdir?

Proteinler, amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanması sonucu oluşan büyük organik bileşiklerdir. Protein kısaca, organların en küçük yapı birimidir. Protein; bebeğin büyüyüp gelişmesi, dokuların çoğalması, hücrelerin yenilenmesi ve organların oluşması gibi işlere yarar. Vücut organlarının düzenli çalışmasını sağlayan hormonların bir kısmı protein yapıdadır.

Protein içeren besinler? Protein nedir? Protein'in faydaları nelerdir?

Protein kaynaklarının en bilineni hayvansal besinler olsa da, bitkisel besinlerde de protein bulunur. Protein en çok kuru baklagillerde bulunur. Protein değeri yüksek besinler tablosu nelerdir?

Protein içeren besinler? Protein nedir? Protein'in faydaları nelerdir?

En çok protein bulunan besinler

100 gramdaki protein miktarı

Kuru baklagiller - 20-25 gram

Soya Fasulyesi - 30-35 gram

Et, tavuk, balık - 15-22 gram

Peynirler - 15-25 gram

Tahıllar - 8-12 gram

Süt - 3-4 gram

Yumurta - 12-13 gram

Protein içeren besinler? Protein nedir? Protein'in faydaları nelerdir?

Az yağlı, protein içeren gıdalar

Tavukgöğsü veya hindi eti: 100 gramda 30 gram protein

Balık (Ton, Somon vb.) : 100 gramda 26-29 gram protein

Süzme Peynir: 100 gramda 11,3 gram protein

Az Yağlı Dana Eti: 100 gramda 18,6 gram protein

Barbunya: 100 gramda 17 gram protein

Yumurta: 100 gramda 13 gram protein

Yoğurt (Süt, Soya Sütü): 100 gramda 6 gram protein

Kuruyemiş (Fındık, Fıstık, Badem, Kabak Çekirdeği): 100 gramda 33 gram protein

Protein içeren besinler? Protein nedir? Protein'in faydaları nelerdir?

Hamsi: 100 gramda 14,5 gram protein

Kuşkonmaz: 100 gramda 2,9 gram protein

Muz: 100 gramda 1,2 gram protein

Kepek Ekmeği: 100 gramda 11 gram protein

Brokoli: 100 gramda 4,2 gram protein

Havuç: 100 gramda 0,6 gram protein

Mezgit: 100 gramda 16,4 gram protein

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