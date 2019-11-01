Protein içeren besinler? Protein nedir? Protein'in faydaları nelerdir?

Protein içeren besinler? Protein nedir? Protein'in faydaları nelerdir? Proteinler, tüm hücrelerin ve dokuların fonksiyonu için kullanılan büyük karmaşık moleküllerdir. Kemik, kas, kıkırdak, deri ve kanın önemli yapı taşlarıdır. Sağlıklı yaşamın en temel taşı olan protein ile beslenmenin faydası bir kez daha önemini ortaya koydu. Hangi besinlerden, ne kadar oranda protein almalıyız? Yetişkin bir insanın alacağı protein miktarı ne kadar olmalıdır? Vegan beslenen ve vejetaryen beslenen kişiler protein ihtiyacını nasıl karşılamalı? İşte uzmanların belirttiği protein ile beslenmenin detayları...

01.11.2019 11:44 - Son Güncelleme: 01.11.2019 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





