Saçlarınız işte bu nedenle dökülüyor! Ama kader değil... Saçı azalan bu besinleri bol bol yesin...
Saçlarınız seyrekleşmeye mi başladı? Başınızın en üst noktasında bir açıklık mı mevcut? Çevrenizdekilerin diline düşmeye başladınız mı? Her gün elinize saç öbekleri mi geliyor? ! Saç dökülmesi birçok kişinin ortak problemleri arasında geliyor. Saç dökülmesinin farklı sebeplerinin olması yanı sıra hava kirliliği sağlıksız beslenme saç sağlığını etkileyen önemli faktörlerden. Işıl ışıl parlayan, hacimli ve gür saçları kim istemez ki? Osman Müftüoğlu, saç dökülmesine neden olan faktörleri sıraladı. Bunlara karşı kelliği önleyen besinler ile önlem almak, sizin elinizde. Saçı azalan bu besinleri bol bol yesin! İşte kelliği önlediği bilinen besinler...
01.11.2019 11:38
- Son Güncelleme: 01.11.2019 11:50
Saça dökülmesi ve kellik pek çok insanın ne büyük sorunlarından biri. Osman Müftüoğlu, saç dökülmesini nedenlerini sıraladı.
'Kadın erkek, genç yaşlı fark etmez, saç kaybını hiç kimse istemez. Peki, neden ve hangi sebeple saçlarımızı beklenenden daha erken ya da hızlı kaybedebiliriz? Sebep çok ama ilk 10'da şunlar var:
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