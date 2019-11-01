Saçlarınız işte bu nedenle dökülüyor! Ama kader değil... Saçı azalan bu besinleri bol bol yesin...

Saça dökülmesi ve kellik pek çok insanın ne büyük sorunlarından biri. Osman Müftüoğlu, saç dökülmesini nedenlerini sıraladı.

'Kadın erkek, genç yaşlı fark etmez, saç kaybını hiç kimse istemez. Peki, neden ve hangi sebeple saçlarımızı beklenenden daha erken ya da hızlı kaybedebiliriz? Sebep çok ama ilk 10'da şunlar var: