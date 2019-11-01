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Gönül yarası hariç her yaraya merhem! Böğürtlenin faydaları nelerdir? Mucizevi etkileri var...

Hollywood yıldızları bile ondan vazgeçemiyor... Tadı ne tatlı ne ekşi. Ama faydaları nefis lezzetini geride bırakıyor. Yazlık bir meyve olan böğürtlenin gerek kendisinden gerek çayından pek çok fayda elde edebilirsiniz. Böğürtlen çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Böğürtlenin suyunu sıkarak içmenin de faydası çok. Bu mor mucizenin faydalarına bakmaya ne dersiniz? İşte böğürtlen ve böğürtlen suyunun faydaları.

01.11.2019 14:13 - Son Güncelleme: 01.11.2019 14:27
Gönül yarası hariç her yaraya merhem! Böğürtlenin faydaları nelerdir? Mucizevi etkileri var...

Böğürtlen ve yaprağının bünyesinde bulunan antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirip, kansere karşı vücudu koruyucu etkisi vardır.

Gönül yarası hariç her yaraya merhem! Böğürtlenin faydaları nelerdir? Mucizevi etkileri var...

Böğürtlen ve yaprağı bademciklerdeki, ağızdaki, dildeki ve diş etlerindeki iltihapları çayıyla gargara yaparak kullanabilirsiniz.

Gönül yarası hariç her yaraya merhem! Böğürtlenin faydaları nelerdir? Mucizevi etkileri var...

Böğürtlen ve yaprağı iyi bir idrar söktürücü olup, toksin arttırıcıdır.

Gönül yarası hariç her yaraya merhem! Böğürtlenin faydaları nelerdir? Mucizevi etkileri var...

Yüksek tansiyonun düşmesinde de yardımcıdır.

Gönül yarası hariç her yaraya merhem! Böğürtlenin faydaları nelerdir? Mucizevi etkileri var...

Böğürtlen ve yaprağı göz rahatsızlıklarına da iyi gelir.

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