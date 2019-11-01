Gönül yarası hariç her yaraya merhem! Böğürtlenin faydaları nelerdir? Mucizevi etkileri var...
Hollywood yıldızları bile ondan vazgeçemiyor... Tadı ne tatlı ne ekşi. Ama faydaları nefis lezzetini geride bırakıyor. Yazlık bir meyve olan böğürtlenin gerek kendisinden gerek çayından pek çok fayda elde edebilirsiniz. Böğürtlen çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Böğürtlenin suyunu sıkarak içmenin de faydası çok. Bu mor mucizenin faydalarına bakmaya ne dersiniz? İşte böğürtlen ve böğürtlen suyunun faydaları.
01.11.2019 14:13
- Son Güncelleme: 01.11.2019 14:27
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