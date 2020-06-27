Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının verildiği Okmeydanı Hastanesi son teknolojik cihazlarla donatıldı

120 akademisyenimiz zaten hazır. Amaç insanların kalitesini arttırmak, amaç akademik duruş sergilemek. Burası tek başına üniversite olabilecek kadar alt yapısı olan, kapasitesi olan, alanı ve arazisi olan bir yer. Şu anki ekibi de gerçekten standart üstü. Doktorasını yapan hemşirelerimiz var. Çocuk kalp cerrahisi, kardiyoloji ekibi, tepeden tırnağa yenilendi. Kardiyoloji yoğun bakım, koroner yoğun bakım, anjiyolar, bütün bunlar değişti. Sıfırdan mükemmel bir şekilde kuruldu. Biz binayla, teknoloji transferiyle övünüyoruz. Aslında övünmemiz gereken, bilgi birikim. Ortopedi kliniğimizde 3 kuşak bir arada çalışıyor."