Cinsel gücü artırıyor! Kokusunu sevmiyorsunuz ama tam bir afrodizyak deposu!
Vitamin ve mineral zengini karnabahar, tam bir şifa deposu. A, C, B vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir zengini karnabahar kış aylarında bol bol yememiz gereken en önemli sebzelerden... Antioksidan zengini olan karnabahar damar tıkanıklığından cinsel sorunlara kadar bir çok sıkıntının çözümünü sunuyor. Afrodizyak etkisiyle kadınlardaki isteksizliği ortadan kaldırdığını ifade eden uzmanlar, karnabaharın faydalarını sıraladı.
28.06.2020 15:55
- Son Güncelleme: 28.06.2020 15:57
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