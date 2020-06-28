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Cinsel gücü artırıyor! Kokusunu sevmiyorsunuz ama tam bir afrodizyak deposu!

Vitamin ve mineral zengini karnabahar, tam bir şifa deposu. A, C, B vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir zengini karnabahar kış aylarında bol bol yememiz gereken en önemli sebzelerden... Antioksidan zengini olan karnabahar damar tıkanıklığından cinsel sorunlara kadar bir çok sıkıntının çözümünü sunuyor. Afrodizyak etkisiyle kadınlardaki isteksizliği ortadan kaldırdığını ifade eden uzmanlar, karnabaharın faydalarını sıraladı.

28.06.2020 15:55 - Son Güncelleme: 28.06.2020 15:57
Cinsel gücü artırıyor! Kokusunu sevmiyorsunuz ama tam bir afrodizyak deposu!

Karnabaharın şifa deposu olduğu ve cinsel gücü artırdığı ortaya çıktı. Vücuda güç veren, sinirleri kuvvetlendiren ve kansere karşı koruyan karnabahar, afrodizyak etkisiyle de cinsel sorunlara çare oluyor.

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Cinsel gücü artırıyor! Kokusunu sevmiyorsunuz ama tam bir afrodizyak deposu!

Vitamin ve minarel zengini karnabahar, tam bir şifa deposu. İçeriğinde A, B, C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir minerallerini de barındıran karnabahar, birçok rahatsızlığa iyi geliyor.

Cinsel gücü artırıyor! Kokusunu sevmiyorsunuz ama tam bir afrodizyak deposu!

Sağlığa sayısız faydasının olmasının yanı sıra cinsel yaşama da olumlu katkıları bulunan karnabaharın, kalp hastalıklarını azaltıcı etkisi olduğunu belirten uzmanlar, çiçeklerini ayırarak günde bir baş tüketilmesini tavsiye ediyor.

Cinsel gücü artırıyor! Kokusunu sevmiyorsunuz ama tam bir afrodizyak deposu!

Afrodizyak etkisiyle kadınlardaki isteksizliği ortadan kaldırdığını ifade eden uzmanlar, karnabaharın faydalarını şöyle sıralıyor...

Cinsel gücü artırıyor! Kokusunu sevmiyorsunuz ama tam bir afrodizyak deposu!

KARNABAHARIN FAYDALARI

Karnabahar, C vitamini ve manganez içeriğiyle güçlü bir antioksidandır.
Besleyici olan bu sebze vücuda güç verir.

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