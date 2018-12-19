Pankreas kanseri nedir? Pankreas kanserinin nedenleri ve belirtileri nelerdir?
Türkiye, Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ayşen Gruda'nın kötü haberini kısa bir süre önce aldı. Pankreas kanseri olduğu ortaya çıkan Ayşen Gruda'nın sağlık durumunun şimdilik stabil olduğu belirtilmişti. Ayşen Gruda'nın pankreas kanseri olduğunun açıklanmasının ardından herkes pankreas kanseri nedir merak etmeye başladı. Oldukça sinsi bir seyir izleyen pankreas kanserinin belirtileri kolay olarak tespit edilmiyor ne yazık ki. Hadi gelin, günümüzün en tehlikeli hastalıklarından biri olan pankreas kanserinin nedenleri ve belirtilerine bir bakalım.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Ayşen Gruda'nın pankreas kanseri olduğunun açıklanmasından sonra herkes pankreas kanserinin ne olduğunu merak etmeye başladı. Kolay tespit edilemeyen kanser türlerinden biri olan pankreas kanseri genellikle 40 yaş üstü bireylerde görülür.
PANKREAS VÜCUTTA NEREDEDİR?
Pankreas, karın boşluğunda, omurganın bel bölümü önünde yer alan salgı bezidir.
PANKREASIN GÖREVLERİ NELERDİR?
Pankreas iki önemli rol üstlenir: Güçlü enzimlerin oluşturduğu sindirim suları yapar. Yemeklerden sonra, yemekleri parçalamak ve sindirecek şekilde ince bağırsağa salınırlar.
Kan şekeri seviyelerini kontrol eden hormonlar yapar. Pankreas, 'endokrin' hücrelerinde hormon üretir. Bu hücreler, langerhans adacıkları olarak bilinen kümeler halinde toplanır ve kanda neler olup bittiğini izler . Daha sonra gerektiğinde doğrudan kan içine hormon salabilirler. Özellikle, kandaki şeker (glikoz) seviyeleri yükseldiğinde hissedilirler ve bu olur olmaz hücreler hormonları, özellikle de insülini üretirler . İnsülin daha sonra vücudun kan şekeri seviyesini düşürmesine ve şekeri uzakta yağ , kas, karaciğer ve diğer vücut dokularına 'saklamasına' yardımcı olur ve gerektiğinde enerji için kullanılabilir.
Pankreas mideye çok yakındır. Yemek yendiği gibi pankreas yiyecekleri parçalamak için bağırsaklara sindirim enzimleri salgılar. Besinler sindirildiğinde ve kandaki besin seviyeleri arttıkça, pankreas vücudun glikozu (enerjiyi) uzakta saklamak için insülin üretir. Yemekler arasında, pankreas insülin üretmez ve bu vücuda ihtiyaç duyuldukça yavaşça depoların enerjisini kan dolaşımına bırakmasını sağlar.
Vücudun istikrarlı bir enerji kaynağına sahip olmasını sağlamak için, kanda glikoz seviyeleri çok kararlı kalır. Bu enerji, metabolizma , egzersiz ve özellikle de beynin glikoz üzerinde çalıştıran kısımlarını beslemek için gereklidir . Bu, vücudun yemekler arasında aç kalmamasını sağlar.
PANKREAS KANSERİ NEDİR?
Şimdi sıra geldi pankreas kanserini tanımaya.
Pankreas kanseri ise pankreastaki sağlıklı hücrelerin kontrolden çıkıp hızla çoğalmaları sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Pankreasın normalde yağ ve proteinlerin sindirilmesine yardımcı olan enzimlerin üretilmesi ve aralarında insülinin de bulunduğu hormonları salgılamak gibi işlevleri bulunur. Anormal hücreler, pankreasta tümör oluştururlar. Bu kötü huylu hücreler vücudun başka bölgelerine yayılabilirler.
PANKREAS KANSERİNİN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Pankreas kanserinin çok sayıda türü olup, bu türler iki ana sınıfa ayrılabilir. Tümörlerin %99'undan fazlası pankreasın ekzokrin (dış salgı) bölgesi olarak bilinen, sindirim enzimlerinin üretildiği bölgede gerçekleşmektedir. Ekzokrin pankreas kanserinin pek çok türü vardır; ancak bu türler teşhis ve tedavi bakımından pek çok ortak noktaya sahiptir. Hormon üreten endokrin bölgelerde gerçekleşen kanserler ise farklı klinik özelliklere sahiptir.