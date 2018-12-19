Pankreas kanseri nedir? Pankreas kanserinin nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Pankreas mideye çok yakındır. Yemek yendiği gibi pankreas yiyecekleri parçalamak için bağırsaklara sindirim enzimleri salgılar. Besinler sindirildiğinde ve kandaki besin seviyeleri arttıkça, pankreas vücudun glikozu (enerjiyi) uzakta saklamak için insülin üretir. Yemekler arasında, pankreas insülin üretmez ve bu vücuda ihtiyaç duyuldukça yavaşça depoların enerjisini kan dolaşımına bırakmasını sağlar.

Vücudun istikrarlı bir enerji kaynağına sahip olmasını sağlamak için, kanda glikoz seviyeleri çok kararlı kalır. Bu enerji, metabolizma , egzersiz ve özellikle de beynin glikoz üzerinde çalıştıran kısımlarını beslemek için gereklidir . Bu, vücudun yemekler arasında aç kalmamasını sağlar.