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Meğer hepsi bu yüzdenmiş... Sakın yemek yerken su içmeyin! Vücudunuzun çektiği eziyet ortaya koyuldu!

Su, ya da sıvı alımı vücut için en önemli tamir edici ve gerekli günlük aktivitelerden biridir. Ancak, yemekle beraber 5-6 bardak su içmek yemeklerin sindirilmesini zorlaştırabilir.

takvim.com.tr
15.03.2023 09:55 - Son Güncelleme: 15.03.2023 09:55
Meğer hepsi bu yüzdenmiş... Sakın yemek yerken su içmeyin! Vücudunuzun çektiği eziyet ortaya koyuldu!

Yemek yerken su içmenin zararları ortaya çıktı. Günlük tüketilmesi gereken sıvı miktarının yemek yemeden biraz önce tamamlanması gerekiyor. İşte yemek yerken su içmenin zararları...

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Meğer hepsi bu yüzdenmiş... Sakın yemek yerken su içmeyin! Vücudunuzun çektiği eziyet ortaya koyuldu!

İlk olarak, buradaki ana efsaneyi ortadan kaldıralım, yemeğinizle birlikte su içmek, vücudun besinleri emmemesinden şişkinliğe kadar sindirim sorunlarına yol açar.

Meğer hepsi bu yüzdenmiş... Sakın yemek yerken su içmeyin! Vücudunuzun çektiği eziyet ortaya koyuldu!

1. Sindirimi Etkileyebilir

İnsanlar, yemek sırasında su içmenin, ağzınızdaki tükürük miktarını azaltmaktan başlayarak temel olarak sindirim üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna inanırlar. Azalan tükürük, midenize daha zayıf sinyaller gönderir ve bu da mide sıvılarının ve enzimlerin salınımını etkiler. Böylece yemek yerken su içtiğiniz andan itibaren yiyeceklerin emilmesi ve parçalanması engellenir.

Meğer hepsi bu yüzdenmiş... Sakın yemek yerken su içmeyin! Vücudunuzun çektiği eziyet ortaya koyuldu!

2. Besinlerin Emilimini Yavaşlatabilir

Ayrıca, bulaşıcı maddelerle savaşmak için hayati önem taşıyan mide sularını seyrelterek, yiyeceklerin uygun şekilde parçalanmasını da engellediğinize inanılır. Midenizdeki sindirim enzimleri su ile seyreltildiğinde, yiyecekleriniz midenizde daha uzun süre kalacaktır. Daha az besin emilerek ince bağırsaktan daha yavaş geçebilir.

Meğer hepsi bu yüzdenmiş... Sakın yemek yerken su içmeyin! Vücudunuzun çektiği eziyet ortaya koyuldu!

3. Asiditeye Neden Olabilir

İçme suyunun asitliğe neden olduğuna inanılır çünkü yemek yerken ve içerken mideniz alabildiği kadar fazla su emer. Bu, mide sularını seyreltebilir ve sindirim sürecini yavaşlatabilir. Sisteminizde oturan sindirilmemiş yiyeceklerle sonuç asit reflü ve mide ekşimesidir.

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