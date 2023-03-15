Meğer hepsi bu yüzdenmiş... Sakın yemek yerken su içmeyin! Vücudunuzun çektiği eziyet ortaya koyuldu!
Su, ya da sıvı alımı vücut için en önemli tamir edici ve gerekli günlük aktivitelerden biridir. Ancak, yemekle beraber 5-6 bardak su içmek yemeklerin sindirilmesini zorlaştırabilir.
Yemek yerken su içmenin zararları ortaya çıktı. Günlük tüketilmesi gereken sıvı miktarının yemek yemeden biraz önce tamamlanması gerekiyor. İşte yemek yerken su içmenin zararları...
1. Sindirimi Etkileyebilir
İnsanlar, yemek sırasında su içmenin, ağzınızdaki tükürük miktarını azaltmaktan başlayarak temel olarak sindirim üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna inanırlar. Azalan tükürük, midenize daha zayıf sinyaller gönderir ve bu da mide sıvılarının ve enzimlerin salınımını etkiler. Böylece yemek yerken su içtiğiniz andan itibaren yiyeceklerin emilmesi ve parçalanması engellenir.
2. Besinlerin Emilimini Yavaşlatabilir
Ayrıca, bulaşıcı maddelerle savaşmak için hayati önem taşıyan mide sularını seyrelterek, yiyeceklerin uygun şekilde parçalanmasını da engellediğinize inanılır. Midenizdeki sindirim enzimleri su ile seyreltildiğinde, yiyecekleriniz midenizde daha uzun süre kalacaktır. Daha az besin emilerek ince bağırsaktan daha yavaş geçebilir.