Hem kelliğin merhemi hem de beynin! Cinsel güce güç katıyor beyni tıkır tıkır gibi çalıştırırken saçları da yele gibi yapıyor yok yok!
Bir besin düşün ki hem kelliğe fayda ediyor hem cinsek güce güç katıyor hem de beyni tıkır tıkır saat gibi çalıştırıyor... Mucize bazen çok uzak değil çok yakında olabiliyor. Sağlık problemleri için ise mucizenin kaynağı mutfak. Birazdan bahsedeceğimiz bu besinin insan sağlığı açısından faydaları epey çok. Gelin hem o besine hem de faydalarına bir bakalım.
Bunlardan birisi olduğu bilinen ve ülkemizde yeni yeni bilinmeye başlanan Brezilya cevizi dikkatlerden kaçmadı.
BREZİLYA CEVİZİNİN FAYDALARI
-İltihabı azaltır
Antioksidan etkileri sayesinde iltihabı azaltıcı özelliği bulunmaktadır.
-Beyin fonksiyonlarına faydalı
Beyin fonksiyonlarını arttıracak güçlü antioksidanlar içermesi sebebiyle beyin sağlığı için faydalıdır.
-Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır
-İçeriğindeki selenyum sayesinde oksidatif stresin azaltılmasına destektir. Selenyumun, tiroidi olanlarda olumlu etkisi vardır.
-Yüksek oranda omega 3 içerir. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur.
-İçeriğinde yüksek miktarda selenyum bulunan Brezilya cevizi, antioksidan özelliği taşır.
-İçerdiği antioksidanlar sayesinde birçok kronik hastalığa iyi gelmesiyle bilinir.
-Stres, yorgunluk ve anksiyeteye karşı etkilidir. Vücuttaki iltihapları azaltır, toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
-Testosteron düzeyini yükseltir. Sperm sayısını, kalitesini ve hareketliliğini arttırır.
-Vücuttaki serbest radikallerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Kanser riskini düşürür.
-Brezilya cevizi, içeriğindeki selenyum sayesinde tiroid bezinin düzgün çalışmasına destek olur.
-Yaşlanma karşıtı bir besin olan Brezilya cevizi, ciltteki kırışıklıkları azaltır. Cildin esnekliğini arttırır, parlaklık verir.
-Cilt kuruluğu, egzama ve sedef hastalıklarına karşı da etkilidir.
-Çinko eksikliğine iyi gelir.
-Saç sağlığına iyi gelir. Saçlara parlaklık verir, kırılma eğilimini azaltır.
-Erkek kellik tedavisinde de etkilidir. Brezilya cevizi, kalın tüylerin büyümesini teşvik eder.
-Bir avuç Brezilya cevizi, günlük protein ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. Bu sayede diyet ve vejetaryen menülerine eklenmesi gereken bir besindir.
-Lifli yapısıyla uzun süre tokluk hissi verir. Bu sayede kilo vermeye destek olur.
-Bağışıklığı güçlendirir, hastalıklara karşı direnç verir. Sindirim sistemini düzenler.