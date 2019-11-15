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Halsizlik yaşayanlar dikkat! Bu besinler halsizliği yok ediyor!

Gün içerisinde halsizlik yaşayan kişiler bu haberi dikkatle okusun. Halsizlik, ruhsal ve fiziksel yorgunluk ile karakterize düşük enerji halidir. Bu halsizlik hissi sabah saatlerinde geldiğinde günün kalan zamanını işlevsel olarak kullanamamaya başlarsınız. Halsizliğin pek çok sebebi bulunurken çoğu zaman tamamen psikolojik de olabilir. Gün boyu tükettiğimiz gıdalar vücudumuz tarafından işlenerek günlük faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gereken enerjiye dönüştürülür.

15.11.2019 13:06 - Son Güncelleme: 15.11.2019 13:06
Halsizlik yaşayanlar dikkat! Bu besinler halsizliği yok ediyor!

Yetersiz beslenme ise bu enerjinin tam olarak sağlanamamasına ve halsizliğe yol açabilir. Doğru gıdaları tüketerek enerjinizi arttırabilir ve halsizlikten kurtulabilirsiniz.

Halsizlik yaşayanlar dikkat! Bu besinler halsizliği yok ediyor!

Protein: Protein kaslar için gereken enerjinin ana kaynağıdır. Yüksek protein içeren ve "tirozin" bakımından zengin gıdalar norepinefrin ve dopamin üretimini arttırarak motivasyon ve uyanıklık sağlar.

Halsizlik yaşayanlar dikkat! Bu besinler halsizliği yok ediyor!

Ancak sığır eti ve yumurta gibi protein kaynaklarının sık tüketimi kötü kolesterol seviyelerini yükseltebileceğinden, yarardan çok zarar verebilir. Bunun yerine protein kaynağı olarak derisiz tavuk eti, fasulye gibi alternatif besinleri kullanabilirsiniz.

Halsizlik yaşayanlar dikkat! Bu besinler halsizliği yok ediyor!

Yoğurt: Sindirimi kolay olan yoğurt iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra sindirimi kolaylaştıran "iyi" bakteriler olan probiyotik bakımından da zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirirken kronik yorgunluğa iyi gelebilir.

Halsizlik yaşayanlar dikkat! Bu besinler halsizliği yok ediyor!

Kompleks Karbonhidratlar: Kompleks karbonhidratlar vücudun birincil enerji kaynağıdır. Yeterli miktarda enerji için nişastalı gıdalar, sebze ve meyve, kepekli tahıllar yiyebilirsiniz.

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