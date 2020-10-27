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Ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yanılıyoruz, günbegün zehirliyor...

Lezzeti nedeniyle asla vazgeçmek istemeyeceğimiz pek çok besin, sağlıksız besinler listesinde yer alıyor olabilir. Uzun araştırmalar sonucunda açıklanan bilgiye göre dünyada ve günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin vücudumuza zararları ortaya çıktı. Ve ne yazık ki bu besinlerin pek çoğu mutfağımızdan eksik etmediklerinizden. En basitinden patates, ton balığı ya da tarçının vücudunuzu zehirlediğini biliyor muydunuz? İşte vücudu zehirleyen besinler...

27.10.2020 08:34 - Son Güncelleme: 27.10.2020 08:34
Ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yanılıyoruz, günbegün zehirliyor...

KUSKUS
Makarnası, pilavı ve salatası yapılan kuskus, irmik buğdayının topçuklar halinde şekillendirilip buğday unuyla kaplanması yöntemiyle hazırlanan bir yemek türü. Ancak dikkatli tüketilmezse vücuda yararından çok zarar verebilir.

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Ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yanılıyoruz, günbegün zehirliyor...

Kuskus, lif oranı düşük bir yiyecektir. Yağ oranı yüksek bir yiyecekle birleştirilirse yağ kütlesini ve obeziteyi artırabilir. Kuskus ayrıca yüksek karbonhidrat içerir ve bu da kan şekerinde artışa neden olabilir. Şeker hastalığınız varsa veya bu hastalığa yakalanmaya yatkınsanız bir uzmana danışarak kuskustan uzak durmanızı öneririz.

Ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yanılıyoruz, günbegün zehirliyor...

PİRİNÇ PATLAĞI
Pirinç patlağı kalorisi düşük olduğu için genellikle diyetlerde veya açlığı bastırmak için birçok kişi tarafından tüketiliyor. Ancak kalorisi düşük olsa da yine de işlenmiş gıdalar grubunda yer alıyor. Bu da vitamin ve minerallerden yoksun olduğunu gösteriyor.

Ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yanılıyoruz, günbegün zehirliyor...

Bunun dışında yapılan bir çalışmada araştırmacılar pirinç bazlı yiyecekler de arsenik buldu. Arsenik kimyada As sembolü ile gösterilen ve metal ile ametal arasında bir özelliğe sahip bir elementtir. Bu da insan vücudunda ciddi derecede zehirlenmelere yol açabilir.

Ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yanılıyoruz, günbegün zehirliyor...

MANGO
Tropikal meyveler arasında tadı çok sevilen mango ile mükemmel tatlılar hazırlayabilirsiniz. Ancak bu harika meyve vücudunuzda toksik etki yaratabilir.

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