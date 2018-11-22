Mutfakta deneyip hayatınızı kurtaracak pratik bilgiler (Pratik bilgiler?)
Pratik bilgiler hayat kurtarıyor. Umulmadık yerden çıkan doğal mucizeler hem cepten hem de zamandan kazandırıyor. Bir o kadar ilginç olan bu bilgiler biraz ilginç gelebilir ama dert etmeyin. Tükettiğimiz besinlerin faydalarından maksimum seviyede yararlanmak ve ömürlerini uzatmak adına saklama ve kullanma koşullarına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Besinler hakkında bu pratik bilgiler hayat kurtaracak.
22 Kasım 2018 Perşembe, 16:31:25 Güncelleme: 16:57:30
Ara sıra da olsa yemek yapan herkesin, bazı konularda kesin fikirleri vardır. "En iyisi bunu böyle yapmaktır" der ve farklı şeyleri denemekten kaçınırız. Halbuki bu inandıklarımızın büyük bir çoğunluğu doğru bildiğimiz yanlışlardır. Sizi bu yanlış yollardan döndürmek için en sık yapılan hataları derledik. Mutlaka bir göz atmalısınız...
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