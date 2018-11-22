Mutfakta deneyip hayatınızı kurtaracak pratik bilgiler (Pratik bilgiler?)

Pratik bilgiler hayat kurtarıyor. Umulmadık yerden çıkan doğal mucizeler hem cepten hem de zamandan kazandırıyor. Bir o kadar ilginç olan bu bilgiler biraz ilginç gelebilir ama dert etmeyin. Tükettiğimiz besinlerin faydalarından maksimum seviyede yararlanmak ve ömürlerini uzatmak adına saklama ve kullanma koşullarına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Besinler hakkında bu pratik bilgiler hayat kurtaracak.

22 Kasım 2018 Perşembe, 16:31:25 Güncelleme: 16:57:30
Mutfakta deneyip hayatınızı kurtaracak pratik bilgiler (Pratik bilgiler?

Ara sıra da olsa yemek yapan herkesin, bazı konularda kesin fikirleri vardır. "En iyisi bunu böyle yapmaktır" der ve farklı şeyleri denemekten kaçınırız. Halbuki bu inandıklarımızın büyük bir çoğunluğu doğru bildiğimiz yanlışlardır. Sizi bu yanlış yollardan döndürmek için en sık yapılan hataları derledik. Mutlaka bir göz atmalısınız...

Mutfakta deneyip hayatınızı kurtaracak pratik bilgiler (Pratik bilgiler?

Hamurişi yaparken tereyağını küp küp doğrayıp kullanmak yerine, rendelemeyi deneyin. Kabın içinde daha eşit dağılacağından karıştırma süresi kısalır. Bu da gluten oluşumunu engeller ve hamur işlerinizin daha puf puf olmasını sağlar.

Mutfakta deneyip hayatınızı kurtaracak pratik bilgiler (Pratik bilgiler?

Pirinci pişirmeye başlamadan önce mutlaka yıkayın. Ne pişiriyorsanız pişirin, pirincin dışındaki nişastayı yıkadığınızda, tadının daha iyi olduğunu göreceksiniz.

Mutfakta deneyip hayatınızı kurtaracak pratik bilgiler (Pratik bilgiler?

Eti yemeden önce biraz dinlenmesine izin verin. Sıcakken dilimlenen etin bütün suyu akar gider. Kupkuru bir et parçasıyla baş başa kalırsınız.

Mutfakta deneyip hayatınızı kurtaracak pratik bilgiler (Pratik bilgiler?

Avokadonun çekirdeğini avokado sosunun içinde tutmak, sosun ömrünü azaltmaz. Sosunuzun ömrünü uzatmak istiyorsanız, içine biraz limon suyu ekleyip hava almayan bir kapta saklamalısınız.

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