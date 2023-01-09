Mutfağınıza sakın sokmayın! Zehir ölüm hastalık virüs saçıyor! Ev hanımlarına uyarı! Canan Karatay 'çöpe atın' dedi!

Her gün temizlik yapan beyler ve hanımlar dikkat! Prof. Dr. Canan Karatay "Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Bu konulara dikkat edilmeli, daha bulaşık süngeri kullanılıyorsa sık sık yenilenmeli" dedi.