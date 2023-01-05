Doktorlardan tehlike uyarısı! 0-4 ve 60 yaş üzeri 1 dakika beklemesin! Giderek yayılıyor...
Son dönemde adı sıkça konuşulan influenza virüsü giderek yayılmaya devam ediyor. Bu nedenle uzmanlardan konuyla ilgili uyarılar ardı ardına geldi. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte influenza salgını neredeyse tüm çevremizi sardı. Doktorların en önemli uyarısı ise o yaştakilere oldu. Peki, influenza belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
05.01.2023 20:06 - Son Güncelleme: 05.01.2023 20:10
Adının duyulmasının ardından Influenza ülkemizde de oldukça yayıldı. Bu nedenle uzmanlar tarafından konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. İşte influenza belirtileri ve konu hakkında merak edilenler...