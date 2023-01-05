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Haberler Sağlık Doktorlardan tehlike uyarısı! 0-4 ve 60 yaş üzeri 1 dakika beklemesin! Giderek yayılıyor...

Doktorlardan tehlike uyarısı! 0-4 ve 60 yaş üzeri 1 dakika beklemesin! Giderek yayılıyor...

Son dönemde adı sıkça konuşulan influenza virüsü giderek yayılmaya devam ediyor. Bu nedenle uzmanlardan konuyla ilgili uyarılar ardı ardına geldi. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte influenza salgını neredeyse tüm çevremizi sardı. Doktorların en önemli uyarısı ise o yaştakilere oldu. Peki, influenza belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

takvim.com.tr
05.01.2023 20:06 - Son Güncelleme: 05.01.2023 20:10
Doktorlardan tehlike uyarısı! 0-4 yaş ve 60 yaş üzeri 1 dakika beklemesin! Giderek yayılıyor...

Adının duyulmasının ardından Influenza ülkemizde de oldukça yayıldı. Bu nedenle uzmanlar tarafından konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. İşte influenza belirtileri ve konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doktorlardan tehlike uyarısı! 0-4 yaş ve 60 yaş üzeri 1 dakika beklemesin! Giderek yayılıyor...

INFLUENZA BELİRTİLERİ NELER?

Ateş

Halsizlik, yorgunluk

Terleme, üşüme ve titreme

Doktorlardan tehlike uyarısı! 0-4 yaş ve 60 yaş üzeri 1 dakika beklemesin! Giderek yayılıyor...

Baş ağrısı

Yaygın kas ağrısı

Burun akıntısı, geniz akıntısı veya gözlerde akıntı

Doktorlardan tehlike uyarısı! 0-4 yaş ve 60 yaş üzeri 1 dakika beklemesin! Giderek yayılıyor...

Kuru ve inatçı öksürük

Boğaz ağrısı

Bulantı, kusma, ishal

Nefes darlığı

Doktorlardan tehlike uyarısı! 0-4 yaş ve 60 yaş üzeri 1 dakika beklemesin! Giderek yayılıyor...

Göğüs ağrısı

Zatürre (pnömoni – akciğer enfeksiyonu)

Bronşit

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