Son dakika: Koronavirüs Belçika ve Malezya'ya da sıçradı
Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen bir Belçika vatandaşı ile Singapur'a yaptığı iş ziyaretinde Çinli iş insanlarıyla görüşen Malezya vatandaşında yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Çin'de yeni tip korona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bugün itibariyle 425'e yükseldi. Ülke genelinde görülen vaka sayısının ise 20 bin 471'e yükseldiği açıklandı.
04.02.2020 13:50
- Son Güncelleme: 04.02.2020 13:56
Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, basına yaptığı açıklamada, pazar günü 9 Belçikalı'nın Çin'in Vuhan kentinden tahliye edildiğini anımsattı.
Tahliye edilen 9 kişiden birinde koronavirüsün tespit edildiğini belirten De Block, diğer 8 kişinin testlerinin yapıldığını ve virüsün görülmediğini söyledi.
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