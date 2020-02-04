GaleriDünya

Son dakika: Koronavirüs Belçika ve Malezya'ya da sıçradı

Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen bir Belçika vatandaşı ile Singapur'a yaptığı iş ziyaretinde Çinli iş insanlarıyla görüşen Malezya vatandaşında yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Çin'de yeni tip korona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bugün itibariyle 425'e yükseldi. Ülke genelinde görülen vaka sayısının ise 20 bin 471'e yükseldiği açıklandı.

04.02.2020 13:50 - Son Güncelleme: 04.02.2020 13:56
Son dakika: Koronavirüs Belçika ve Malezya'ya da sıçradı

Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, basına yaptığı açıklamada, pazar günü 9 Belçikalı'nın Çin'in Vuhan kentinden tahliye edildiğini anımsattı.

Tahliye edilen 9 kişiden birinde koronavirüsün tespit edildiğini belirten De Block, diğer 8 kişinin testlerinin yapıldığını ve virüsün görülmediğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Koronavirüs Belçika ve Malezya'ya da sıçradı

De Block, koronavirüs tespit edilen kişinin Saint Peter's hastanesine kaldırıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Hastane gerekli tecrübe ve teçhizata sahip." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Koronavirüs Belçika ve Malezya'ya da sıçradı

ÇİNLİ İŞ İNSANLARIYLA GÖRÜŞEN MALEZYALI'YA DA KORONAVİRÜS TEŞHİSİ
Öte yandan, Malezya basınında yer alan haberlere göre, Selangor eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle doktora gitti.

Son dakika: Koronavirüs Belçika ve Malezya'ya da sıçradı

Yetkililer, geçen haftadan bu yana hastanede tutulan kişiye koronavirüs teşhisi koydu.

Hastanın 16-23 Ocak tarihlerinde Singapur'a iş ziyaretinde bulunduğu ve ziyareti sırasında Çinli iş insanlarıyla görüştüğü açıklandı.

Son dakika: Koronavirüs Belçika ve Malezya'ya da sıçradı

Olaya dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmed, hastanın şu an sağlıklı koşulda olduğu ve karantinasının süreceğini belirtti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 425’e çıktı! Hong Kong'da ilk can kaybı
Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 425’e çıktı! Hong Kong'da ilk can kaybı